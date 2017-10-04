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29 عاما تمر على أحداث 5 أكتوبر 88

الجزائريون يأملون في مزيد من الحريات واستكمال المسار الديمقراطي

  04 أكتوبر 2017 - 20:20   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائريون يأملون في مزيد من الحريات واستكمال المسار الديمقراطي

ورشات على مستوى مختلف الوزارات لإعداد النصوص المنظمة للحريات

ما يزال الجزائريون بعد 29 سنة من أحداث  5 أكتوبر88 ، التي فتحت المجال للديمقراطية والتعددية السياسية وتطليق نظام التسيير الأحادي، ينتظرون مزيدا من الحريات وقوانين تضمن لهم التظاهر السلمي وأخرى ترفع القيود عن تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية ودعم الصحافة وحرية التعبير ومزيدا من الإصلاحات في قطاع العدالة، بما ينسجم مع الدستور الذي تضمن موادا صريحة تؤسس لديمقراطية طال انتظارها، في الوقت الذي أخرت الأزمة الاقتصادية من تجسيد نصوص تفصل في الإطار العام الذي رُسخ في أسمى قانون في الدولة.

   

بعدما خرجت البلاد من النفق المظلم نهاية التسعينات، لم يكن باستطاعة الجزائريين نيل مطالب الديمقراطية، التي انتفضوا لأجلها ذات خريف من عام 1988، بسبب  ثورة إعادة التعمير ، إن صح التعبير، بعدما أتت عليها قوى الظلام طيلة ما ينيف عن 10 سنوات، وذلك رغم ورشات الإصلاحات التي أُطلقت مع نهاية العشرية السوداء، لا سيما في مجالات العدالة وحرية التعبير. وشاءت الأقدار أن ينتظر الجزائريون تجسيد الإصلاحات الديمقراطية، إلى غاية سنة 2018، بعدما رست الدولة على دستور جديد حدد الإطار العام للديمقراطية، ونص على بنود صريحة تؤكد حرية التظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والأحزاب، لكنه بقيت قانونا مجردا ينتظر نصوصا تنظيمية وتفصيلية حتى يعرف الجزائريون ما هو متاح لهم من حريات في إطار القانون.

وتعكف ورشات المختصين على مستوى مختلف الوزارات التي تدخل في مجالها الحريات، لا سيما وزارة الداخلية والعدل، على إعداد النصوص الناظمة للحريات، وقد أعلن البرلمان خلال افتتاح الدورة العادية 2017-2018، عن جملة مشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها وعرضها خلال الدورة، والتي تنظم المجال الديمقراطي ويتوخى منها تكريس التعديلات الدستورية. ويتعلق الأمر أساسا بمشاريع قوانين تعدل تلك النصوص التي تم تكريسها غداة انتفاضة أكتوبر والانفتاح السياسي نحو التعددية، والتي لم تعد تفي بالغرض الديمقراطي وبات لزاما تعديلا بما يتماشى مع التطورات الحاصلة في العالم. ومن بين هذه النصوص ذلك المتعلق بتعديل القانون المتعلق بالجمعيات، الأحزاب، التظاهر، النشاطات الاشهارية التي ترتبط أساسا بحرية التعبير وعمل الصحفيين، وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون السجون وإعادة الاندماج الاجتماعي للمحبوسين.

وانسجاما مع التطورات الحاصلة في مجال التواصل الإلكتروني، لا سيما مواقع التواصل الاجتماعي، التي حولت العالم إلى قرية صغيرة وبات مؤثرة إلى درجة أنها نجحت في إقالة وزراء وولاة ومسؤولين، وحتى حكومات، بات لزاما على السلطات تنظيم هذا المجال من خلال مواد من المنتظر أن يتضمنها مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ولم يعد الجزائريون يخافون على أمنهم، رغم الأحداث الإقليمية الخطيرة التي تحيط بهم، قد يكون لسببين، الثقة الكبيرة في قدرات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية، التي تتكفل بحماية أمن البلاد من الخطر القادم من الخارج، وسبب آخر، أن الجزائريين لا يعتقدون بوجود  جهاد  من أجل الحصول على الديمقراطية، بعدما أدركوا حقيقة  الجهاد  الذي كلفهم أكثر من 200 ألف روح أزهقتها القوى الظلامية التي انتهزت فرصة الاحتجاجات وحولتها إلى مسرح كبير للدماء. وبهذا الخصوص يقول الخبير الأمني الأمريكي، والعضو السابق في مجلس الأمن، ويليام بي كاندت، في شريط وثائقي فرنسي  السيف والكلاشينكوف  قام به الصحفيان جبول بغورا وروبيرتو لوغونيس، بثّ على قناة  تي.في. 5 موند ، في وقت سابق، إن الجزائر كانت أول دولة عربية عرفت ما يسمى بـ  الربيع العربي ، لكنّ قوّة جيشها مكّنتها من احتواء سريع للحركات الإرهابية دون السماح لأيّ دولة أجنبية بالتدخّل في ترابها على عكس ما حصل في العراق وسوريا.

حكيمة ذهبي

 

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