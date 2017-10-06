8 آلاف طفل ضحايا النزاعات المسلحة في عام

أفاد ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن أكثر من 8 آلاف طفل قتلوا أو جرحوا في النزاعات العسكرية المختلفة في جميع أنحاء العالم العام 2016.

وتضمن بيان صدر عن دوجاريك "الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن حقيقة مفادها أن أكثر من 8 آلاف طفل قتلوا أو جرحوا في النزاعات المختلفة العام 2016". وأشار إلى أن الأمم المتحدة ترحب بجهود بعض الحكومات والمؤسسات غير الحكومية التي تعمل حاليا بالتعاون مع المنظمة لتحقيق خفض عدد الوفيات بين الأطفال.

وأضاف دوجاريك أن عدد الذين قتلوا أو تشوهوا في الصراع في أفغانستان العام الماضي بلغ 3512 طفلا وفي سوريا 1915 طفلا وفي اليمن 1340.

وكانت الأمم المتحدة أدرجت سابقا التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية في اليمن، على قائمة المؤسسات المسؤولة عن قتل وإصابة الأطفال خلال النزاع هناك. وشملت هذه القائمة أيضا الحوثيين وممثلي القوات الحكومية في اليمن والمتمردين الموالين للحكومة وأعضاء تنظيم القاعدة.