توقيف 3 عناصر دعم للارهاب بسكيكدة

أوقفت مفارز للجيش 6 بارونات مخدرات وحجز 210 كلغ من الكيف المعالج بكل من غرداية وتلمسان.

حسب ما افاد بع بيان لوزارة الدفاع الوطني، كما تمكنت مفارز أخرى أمس الخميس، من توقيف 4 مهربين ببرج باجي مختار، وتمكنت عناصر الدرك الوطني من حجز أكثر من 32 ألف لتر من الوقود وشاحنتين و6 أطنان من المواد الغذائية، وكذا سيارة نفعية بكل من برج باجي مختار، غرداية، سوق أهراس، الطارف وتبسة، بالإضافة إلى حجز 10611 وحدة من مختلف المشروبات بورقلة وعين تموشنت وتلمسان، فيما تم حجز 1720 قرس مهلوس بالجزائر، الشلف، تيبازو، الجلفة، وبورداس.

وبالتزامن مع هذه العمليات، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بمستغانم، محاولة هجرة غير شرعية لـ 19 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية.

من جهة أخرى، أوقفت مصالح الدرك الوطني 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين تموشنت وتلمسان.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكيدة.