الأمم المتحدة تحصي 515 ألف روهنغي في بنغلاديش

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن أعداد لاجئي الروهنغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش، منذ 25 أوت الماضي، بلغ نحو 515 ألف شخص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، وشدد خلاله على دعوات الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، المتكررة للسلطات في ميانمار بضرورة "إنهاء العمليات العسكرية، والوصول الإنساني الكامل ودون عوائق لمن يحتاجون المساعدة الإنسانية والعودة الآمنة للاجئين".

وقال المسؤول الأممي إن: "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ذكر اليوم أن عدد لاجئي الروهنغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس الماضي، يبلغ حاليا 515 ألف شخص"، أي بزيادة 6 آلاف لاجئي عن الخميس.