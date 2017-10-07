تدمير 5 قنابل تقليدية الصنع بالبويرة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الجمعة، خمس قنابل تقليدية الصنع بالبويرة، حسب ما أعلنه اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني، وذكر ذات البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة تجار مخدرات وحجزت سيارتين نفعيتين و8 كلغ من الكيف المعالج بالوادي".

كما ضبطت مفارز أخرى بكل من تمنراست وعين قزام ألف لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.

وأوضح البيان أن "حراس السواحل أحبطوا بوهران ومستغانم وبني صاف محاولات هجرة غير شرعية لــ 57 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".