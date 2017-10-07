الأمن ينشر صور الإرهابيين الذين يخططون لتنفيذ عمليات استعراضية

«أبو جعفر الأفغاني».. الأمير المزعوم لتنظيم «داعش» في قسنطينة!

رجحت مصالح الأمن الجزائرية أن يكون الإرهابي «بن سليم محمد فوزي» المكنى بـ «أبي جعفر الأفغاني» الذي ينحدر من ولاية سيدي بلعباس هو الأمير المزعوم الجديد لفرع ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في الجزائر.

نشرت مصالح الأمن أمس، صوراً لعدد من الإرهابيين وعلى رأسهم الإرهابي «بن سليم محمد فوزي» المولود سنة 1970 بكونه إرهابي خطير يقود تنظيماً يتألف من حوالي 13 إرهابيا يُعتقد أنهم ينشطون في جبال جيجل. ويساعده إرهابي آخر يُدعى عبد الرزاق والمكنى بـ «أبي البراء البليدي» وهو حديث الالتحاق بالعمل الإرهابي أنه من مواليد 1990، كما حدد إرهابي آخر يكنى «معاد» واسمه الحقيقي «علواش هشام» من مواليد 1990 بولاية جيجل، وقد التحق بالعمل الإرهابي حديثاً، في حين حددت مصالح الأمن هوية ارهابي آخر وهو «أبي بكر» واسمه الحقيقي يونس إبراهيم. ويحاول تنظيم «داعش» الارهابي تأسيس إمارة له بشرق الجزائر والرد على الضربات التي وجهتها المصالح الأمنية لسرية «الغرباء»، التي زعمت نشاطها بولاية قسنطينة ولاءها لتنظيم الدولة «داعش» ومبايعتها لأميره المزعوم أبو بكر البغدادي. وبحسب مصادر متطابقة فإن هذه المجموعة كانت تخطط لعمليات إرهابية استعراضية واستهداف مرافق حساسة مثل مطار محمد بوضياف بقسنطينة ودار الأوبيرا الجديدة من أجل احداث هالة إعلامية. وكانت مصالح الأمن قد تمكنت يوم 25 مارس الماضي، على «لوعيرة نور الدين» المدعو أبو الهمام، بقسنطينة إلى جانب الإرهابيين «عمر. م» المكني بـ «القعقاع» و»د. عبد الله» الملقب بـ»حسن العاصمي» و «ع. معاذ»، المنحدرون من ضواحي الجزائر العاصمة وجميعهم ينشطون ضمن خلية تتبع إمارة الشرق لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وقد انشقوا على «سرية الغرباء»، وكان أبو الهمام ينشط ضمن فرع هذا التنظيم بشرق البلاد والمتمثل في كتيبة «الفتح المبين» المتمركزة بالجهة الغربية لولاية سكيكدة وخاصة ببلديات بني زيد، الشرايع، القل وأولاد عطية.

عبد العلي. ب