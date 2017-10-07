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ارتفاع بنسبة 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ

زيادات في «الدخان» و»الشمة» لدعم «كناص» وصندوق مكافحة السرطان

  07 أكتوبر 2017 - 19:52   قرئ 5 مرة   0 تعليق   الحدث
زيادات في «الدخان» و»الشمة» لدعم «كناص» وصندوق مكافحة السرطان

سيكون كثير من الجزائريين مع دخول العام الجديد أمام وقفة تأمل وتفكير في التوقف عن التدخين، والسبب هو الزيادات المحسوسة في أسعار هذه المادة، بموجب قانون المالية لسنة 2018، بعدما أقرت الحكومة في مشروع النص رسوما جديدة على التبغ وبذلك كل منتوجاته بما فيها «السجائر»، «الشمة»، «الشيشة» وحتى الكبريت والقداحات المستعملة في إشعال السيجارة.  

نقبت الحكومة بشكل دقيق عن كل مصدر يدر عليها جباية جديدة، لكنها ووفقا لما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2018، ركزت على عدة عوامل في فرض ضريبة، لا سيما ذلك الجانب الذي قد يفتح عليها «غضب» الجبهة الاجتماعية، واختارت موادا «مضرة بالصحة» لكنه ليست ممنوعة، وهو ما حصل مع مادة التبغ التي ستعرف مع بداية السنة المقبلة ارتفاعا في أسعارها، وبذلك زيادات في أسعار كل المنتوجات التي تدخل في تركيبتها مادة التبغ. وسيضطر الجزائريون إلى مراجعة «إدمانهم» على السجائر و»الشمة» مع الزيادات المعتبرة في أسعارها. تضمن مشروع قانون المالية 2018 ثلاثة تدابير تمس بالمنتجات التبغية التي ستساهم في حدوث ارتفاع في أسعار السجائر والمنتجات التبغية على مستوى البيع بالتجزئة، حيث اعتمد مشروع النص إجراءات تساهم في تحصيل جبائي لخزينة الدولة مقابل ارتفاع زيادة أسعار التبغ. وبلغت نسبة الزيادات 10 بالمائة في تعريفات الرسم الداخلي على استهلاك التبغ، وهي الزيادة التي ستضمن 14 مليار دينار كمداخيل للميزانية السنة القادمة. أقرت المادة 83 من مشروع القانون تعديل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-21 الصادر في 22 ديسمبر 2001، المتضمن قانون المالية 2004، وتشير المادة 36 إلى إنشاء رسم إضافي على المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في الجزائر، يحدد مبلغه بـ 5 دينار عن كل رزمة أو علبة أو كيس وتوزع على أساس دينار واحد لفائدة صندوق الضمان الوطني ودينارين لصندوق تخصيص خاص رقم 133-302 «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، فضلا عن دينارين توجه لصندوق التخصيص الخاص رقم 138-302 «صندوق مكافحة السرطان»، وبررت الحكومة اعتماد الإجراء في دعم جهود القضاء على الأمراض المتصلة باستهلاك مواد مضرة بالصحة والمساهمة في قطاع الصحة، كما نصت المادة 74 على فرض رسم جزافي نسبة 5 في المائة يطبق على عمليات بيع المنتجات التبغية المحققة من قبل بائعي التبغ بالتجزئة، ويقتطع الرسم من قبل منتجي التبغ بعنوان كل عملية ويسدد شهريا لقابضي الضرائب المختص إقليميا خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للاقتطاع، على أن لا يدخل مبلغ الرسم الجزافي ضمن الوعاء الضريبي الخاضع للضريبة الجزافية الوحيدة. برر معدو المشروع الإجراء بتحقيق شفافية أكبر ومتابعة جمع المعلومات المرتبطة بإعداد الوعاء الخاضع للضريبة وفي تحصيل سريع وفعال للضريبة المستحقة، ومكافحة السوق الموازية للتبغ التي توصف بالكارثة الاقتصادية والآفة الاجتماعية. اعتمدت المادة 25 في المشروع على تأسيس رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي يطبق على المنتجات التبغية.  ويهدف الاقتراح إلى رفع قيمة الحصة الثابتة من الرسم الداخلي للاستهلاك من 1240 دينار للكلغ إلى 1640 دينار للكلغ بالنسبة للتبغ الأسود و1760 دينار للكلغ إلى 2250 دينار للكلغ بالنسبة للتبغ الاشقر ومن 2470 دينار للكلغ إلى 2600 دينار للكلغ بالنسبة للسيجار، مع الإبقاء على نسبة 10 في المائة من المعدل النسبي على كل علبة سجائر، وبالتالي ستعرف سعر علبة السجائر «مارلبورو» المصنعة من قبل شركة التبغ الجزائرية الإماراتية STAEM ارتفاعا بنحو 11 دينارا، أما عن التأثير الجبائي، فإنه يبلغ بالنسبة لعلامة مارلبورو 5167 مليار دينار، كما سيبلغ 1.138 مليار دينار فيما يخص الرسم على القيمة المضافة TVA، أما التأثير الجبائي للرسم الداخلي للاستهلاك بالنسبة للعلامات الثلاث الأكثر مبيعا في البلاد، فإنه يقدر في حدود 12 مليار دينار مقابل 2.5 مليار دينار للرسم على القيمة المضافة 

 حكيمة ذهبي 

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