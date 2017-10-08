هذه هي حصة الجزائر من صيد التونة

أكد المدير العام الصيد البحري وتربية المائيات حموش طه هذا الأحد انه سيتم وضع 91 نقطة مراقبة على مستوى الساحل الوطني لمعرفة نوعية المياه والاسماك، مضيفا ان مصالحه قامت بالتنسيق مع 18 مخبر لاجراء تحاليل على كل انواع الاسماك للتأكد من سلامتها، في وقت أكد أن الجزائر تراهن على تربية المائيات لإنتاج 100 ألف طن من الأسماك على المدى المتوسط.

وقال حموش للاذاعة "لقد قمنا بوضع شبكة لمراقبة السواحل للتأكد من نوعية الاسماك التي يتم تربيتها او اصطيادها ولحد اليوم قمنا بالمراقبة على مرحلتين بالسواحل على مستوى منطقة الوسط من شرشال إلى بجاية و كانت مرضية سواء ما تعلق بنوعية المياه والاسماك ،غير اننا سجلنا وجود تلوث على مستوى منطقة بوسماعيل حيث تم رمي النفايات من قبل بعض المؤسسات.

وذكر انه هناك لقاء بين كل الفاعلين اليوم من مخابر تابعة لمركز البحث الوطني للصيد البحري وتربية المائيات ومخبر وطني تابع للصيد البحري مكلف بمراقبة الاسماك والمياه وكذا مخابر تابعة للدرك الوطني والشرطة وكذا الجامعات والوكالة الوطنية للطاقة الذرية وذلك للقيام بعملية تحليل ومراقبة دورية للتأكد من سلامة الاسماك التي يستهلكها المواطنون.

مشاريع لانتاج 100 ألف من الأسماك عن طريق تربية المائيات

كما أفاد المتحدث أن انتاج الاسماك يقدر حاليا ب100 ألف طن وهذه الكمية ليست كافية –حسبه- لتلبية احتياجات السوق الوطنية التي تحتاج إلى اكثر من 200 ألف طن مبرزا أنه تم تسطير مشاريع لانتاج 100 ألف من الأسماك عن طريق تربية المائيات .

وأضاف أنه منذ بداية 2017 تم تحقيق 38 مشروع في مجال تربية المائيات بطاقة انتاجية تتراوح بين 20 إلى 25 الف طن ونطمح إلى وصول 51 مشروع في نهاية هذه السنة .

حصة الجزائر من سمك التونة وصلت إلى 1043 طـن

وعن حصة الجزائر من سمك التونة أكد حموش طه أنها ارتفعت من 460 إلى 1043 طن حيث تم بيعها بالكامل والتي أدخلت حوالي 20 مليون أورو ، مبرزا انه هناك مفاوضات ستجري في نوفمبر المقبل لدعم موقع الجزائر للحفاظ على هذه الحصة ورفعها.

وأما تعلق بسمك ابو سيف الطويل " ايسبادون" الذي يوجه للسوق الوطنية فأشار المتحدث إلى أن الحصة التي عادت للجزائر من هذا السمك قدرت بـ550 طن ومازلنا في مشاورات مع المهنيين وصغار الصيادين في هذا المجال والذي أعربوا عن تخوفهم من نظام الحصص.

مستثمرون جزائريون تمكنوا لاول مرة من النجاح في توليد سمك الجمبري

وفي معرض حديثه عن الجمبري كشف حموش طه أن اانتاج الجمبري سيكون لديه استقلالية بعد تمكن بعض الاخصائيين والمهندسين الجزائريين منذ شهرين ماضيين من النجاح لأول مرة في توليد سمك الجمبري وبعض المستثمرين وضعوا دراسات في هذا المجال.

وأشار إلى نجاحهم في عملية تربية وتسمين الجمبري خلال السنوات الماضية.

حضور 1000 مشارك اغلبهم أطفال في مهرجان تذوق الاسماك الثلاثاء المقبل

هذا وأعلن المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات عن حضور اكثر من 1000 مشارك منهم أكثر من 800 طفل في مهرجان تذوق الاسماك الذي سينظم يوم الثلاثاء المقبل بمسمكة الجزائر مضيفا أن الهدف منه التعريف بالمنتوجات سواء سمك البحر وسمك المياه وإبراز وجود نوعية من الاسماك ذات ذوق عالي للمستهلكين والمستثمرين .

100مشارك في الطبعة السابعة للصالون الدولي لتربية المائيات

كما تطرق إلى الطبعة الـ7 للصالون الدولي لتربية المائيات التي ستحتضنها الجزائر تحت شعار "من اجل نمو مستديم لاقتصاد الصيد البحري وتربية المائيات" الذي سيعرف حضور 100 مشاركا و 12دولة وسيمكن هذا اللقاء الدولي الذي عنوانه "كن مشاركا اليوم مستثمرا غدا أو منتجا بعد غد" –يضيف المتحدث- الجمع بين الفاعلين والمستثمرين لتطوير الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات واظهار كل القدرات المتاحة.