رئيس الوزراء الروسي في زيارة رسمية للجزائر غدا

يقوم رئيس وزراء فيدرالية روسيا ديميتري ميدفيديف ابتداء من يوم الاثنين بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وأوضح المصدر ذاته أنه "بدعوة من الوزير الأولي أحمد أويحيى سيقوم فخامة رئيس وزراء فيدرالية روسيا ديميتري ميدفيديف بزيارة رسمية إلى الجزائر يومي 9 و 10 اكتوبر 2017".

و أضاف البيان أن هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم ستكون فرصة للجزائر و روسيا لتعميق و تعزيز حوارهما الاستراتيجي و تعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أبريل 2001ي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره فخامة الرئيس الروسي فلاديميير بوتين".