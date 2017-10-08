الإمارات والبحرين ساعدتا المغرب على اختراق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي

القسم الفرنسي بالمكتب الإعلامي مارس التضليل بتحريف محتوى البيانات

علمت المحور اليومي من مصادر مؤكدة أن الجزائر ستبلغ الأمين العام بالقيام بحملة تنظيف واسعة في المكتب الإعلامي لهيئة الأمم المتحدة، خاصة قسمه الناطق باللغة الفرنسية، الذي يقوم بنشر معلومات تضليلية بعدما أحكم صحافيون مغربيون سيطرتهم عليهم، الذين يموّلون من قبل رجال أعمال بحرينيين وإماراتيين مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

أبرزت مصادرنا أن الصحافيين المغاربة الذين يشتغلون في القسم الفرنسي للمكتب الإعلامي لهيئة الأمم المتحدة، قاموا بتضليل الهيئة من خلال البيانات التي تأتي باللغة الفرنسية، والتي لم تكن موافقة تماما لتلك الصادرة بالعربية والإنجليزية واللغات الحية الأخرى، ولم يتم حتى التدقيق في نصوص البيانات الصادرة عن القسم الفرنسي بمكتب الإعلام للأمم المتحدة.

وعلمنا أن الأمين العام للهيئة الأممية قد قام بتكليف دائرة الإعلام بإجراء تحقيق دقيق في ملابسات هذا التآمر والتضليل الذي مارسه الصحافيون المغاربة، بعضهم يشتغلون جواسيس أيضا ببعض القنوات العربية خصوصا السعودية والإمارتية، قناة سكاي نيوز عربية وقناة العربية ، وقد طالب بعض المغاربة والإماراتيين بطرد وعزل الصحافيين الجزائريين الذين يشتغلون بقناة سكاي نيوز الإماراتية، خصوصا أن أغلب مؤسسي القناة والناشطين فيها جزائريون، بعضهم متخرجون من التلفزيون الجزائري وآخرون من معهد الإعلام والاتصال خلال سنوات التسعينات.

ويتلقى الصحافيون المغاربة مبالغ مالية ضخمة مقابل نشر معلومات تضليلية عن الجزائر، كما أوضحت تحقيقات سرية أن هؤلاء أرادوا تمرير بعض البيانات ضد دولة قطر باللغة الفرنسية على نية أن تسارع وكالة الأنباء الفرنسية التي تعد من أكبر الوكالات في العالم على التقاطها ونشرها، وفشل هؤلاء أيضا في تمرير بيان للجنة الأممية لحقوق الإنسان يدين فيه الجرائم السعودية ضد أطفال اليمن.

وتتخبط مصلحة الصحافة لمنظمة الأمم المتحدة في قضية تلاعب خطيرة بعد تحريف مضمون مداخلات أثناء أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار حسب العديد من المشاركين في هذا الاجتماع الأممي السنوي.

وقامت مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتحريف تصريحات متدخلين أعربوا عن مساندتهم للقضية الصحراوية وذهبت إلى حد إسناد تصريحات موالية للمغرب، مما يعد انزلاقا يضر بمصداقية المنظمة متعددة الأطراف.