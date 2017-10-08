شريط الاخبار
الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس 46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018 ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018 راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية احتجاج 35 نقابيا مسرّحا من الشغل بسونلغاز أمام وزارة العمل جمعيات أولياء التلاميذ تطالب والي جيجل بالتدخل لفتح المطاعم المغلقة الجامعات الجزائرية تتذيل الترتيب العالمي والإفريقي ضبط قوائم خارج الآجال القانونية ومترشحون أحرار يشتكون من إقصاء ممنهج ! الأرسيدي يجدد رفضه التصويت على قانون النقد والقرض 630 قائمة من 14 حزبا تتنافس على 53 مجلسا بلديا وولائيا بتلمسان أعداء الجزائر فشلوا في توظيف جرثومة الإرهاب لتحقيق مآربهم الشخصية 20 مليون أورو مداخيل الجزائر من بيع حصتها من سمك التونة الحكومة تأمر بإخراج مليون قنطار من البطاطا في غضون أسبوع 30 بالمائة نسبة الرسوب في السنة الأولى متوسط «أبو جعفر الأفغاني».. الأمير المزعوم لتنظيم «داعش» في قسنطينة! زيادات في «الدخان» و»الشمة» لدعم «كناص» وصندوق مكافحة السرطان «كناس» يتهم حجار بتهميش النقابات الفاعلة ويهدد بالتصعيد إخراج مخزون البطاطا من غرف التبريد في غضون 10 أيام لكسر الأسعار الجزائريون يأملون في مزيد من الحريات واستكمال المسار الديمقراطي فرنسا تشارك في صالون تربية الحيوانات والمعدات الزراعية فاتورة استيراد القمح والفرينة تبلغ 1.6 مليار دولار تدعيم الورشات بالمحطة الحرارية ببلارة في جيجل الاحتجاجات في الأفلان تهدد بتكرار سيناريو تشريعيات 97 في محليات 2017 ألكاراز يبيع وهما جديدا للجزائريين ويعد بلقب قاري في 2019 النفط يتراجع إلى 55.60 دولارا وبأوبك متفائلة بتمديد خفض الإنتاج تفاصيل مسابقة الالتحاق بمعاهد التكوين المتخصص للشؤون الدينية تعليمات صارمة لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ فرار سجين من محكمة حسين داي تم بتواطؤ أربعة من أصدقائه سونلغاز تقطع الكهرباء عن مؤسسات عمومية لم تسدد ديونها بيع وتأجير السكنات الوظيفية للمغتربين بوهران طلبة خارج المدرجات والأقسام والوصاية تلتزم الصمت معالجة 500 ألف خطأ بيداغوجي في الطور الابتدائي والمتوسط وزارة السكن تشدد اللهجة مع المستفيدين من السوسيال وتخيّرهم بين الدفع أو الطرد
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي

الإمارات والبحرين ساعدتا المغرب على اختراق المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي

  08 أكتوبر 2017 - 18:33   قرئ 83 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي

القسم الفرنسي بالمكتب الإعلامي مارس التضليل بتحريف محتوى البيانات

علمت  المحور اليومي  من مصادر مؤكدة أن الجزائر ستبلغ الأمين العام بالقيام بحملة تنظيف واسعة في المكتب الإعلامي لهيئة الأمم المتحدة، خاصة قسمه الناطق باللغة الفرنسية، الذي يقوم بنشر معلومات تضليلية بعدما أحكم صحافيون مغربيون سيطرتهم عليهم، الذين يموّلون من قبل رجال أعمال بحرينيين وإماراتيين مقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

أبرزت مصادرنا أن الصحافيين المغاربة الذين يشتغلون في القسم الفرنسي للمكتب الإعلامي لهيئة الأمم المتحدة، قاموا بتضليل الهيئة من خلال البيانات التي تأتي باللغة الفرنسية، والتي لم تكن موافقة تماما لتلك الصادرة بالعربية والإنجليزية واللغات الحية الأخرى، ولم يتم حتى التدقيق في نصوص البيانات الصادرة عن القسم الفرنسي بمكتب الإعلام للأمم المتحدة.

وعلمنا أن الأمين العام للهيئة الأممية قد قام بتكليف دائرة الإعلام بإجراء تحقيق دقيق في ملابسات هذا التآمر والتضليل الذي مارسه الصحافيون المغاربة، بعضهم يشتغلون جواسيس أيضا ببعض القنوات العربية خصوصا السعودية والإمارتية، قناة  سكاي نيوز عربية  وقناة  العربية ، وقد طالب بعض المغاربة والإماراتيين بطرد وعزل الصحافيين الجزائريين الذين يشتغلون بقناة  سكاي نيوز  الإماراتية، خصوصا أن أغلب مؤسسي القناة والناشطين فيها جزائريون، بعضهم متخرجون من التلفزيون الجزائري وآخرون من معهد الإعلام والاتصال خلال سنوات التسعينات.

ويتلقى الصحافيون المغاربة مبالغ مالية ضخمة مقابل نشر معلومات تضليلية عن الجزائر، كما أوضحت تحقيقات سرية أن هؤلاء أرادوا تمرير بعض البيانات ضد دولة قطر باللغة الفرنسية على نية أن تسارع وكالة الأنباء الفرنسية التي تعد من أكبر الوكالات في العالم على التقاطها ونشرها، وفشل هؤلاء أيضا في تمرير بيان للجنة الأممية لحقوق الإنسان يدين فيه الجرائم السعودية ضد أطفال اليمن.

وتتخبط مصلحة الصحافة لمنظمة الأمم المتحدة في  قضية تلاعب خطيرة  بعد تحريف مضمون مداخلات أثناء أشغال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار حسب العديد من المشاركين في هذا الاجتماع الأممي السنوي.

وقامت مصلحة الصحافة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتحريف تصريحات متدخلين أعربوا عن مساندتهم للقضية الصحراوية وذهبت إلى حد إسناد تصريحات موالية للمغرب، مما يعد انزلاقا يضر بمصداقية المنظمة متعددة الأطراف.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات