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إضافة إلى ملفات أخرى على غرار الأزمة الليبية

ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي

  08 أكتوبر 2017 - 18:39   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الحدث
ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي

يقوم رئيس وزراء فدرالية روسيا ديميتري ميدفيديف ابتداء من اليوم بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث ينتظر أن يناقش الطرفان العديد من مسائل التعاون المشترك في المجال العسكري ومجال الطاقة حسب بيان للوزارة الأولى.

 

ينتظر أن تعرف العلاقات الجزائرية الروسية دفعة جديدة بزيارة رئيس وزراء فدرالية روسيا ديميتري ميدفيديف اليوم، حيث سيلتقي العديد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم نظيره أحمد أويحيى، لمناقشة ودراسة ملفات مهمة في العلاقات الثنائية، أهمها الطاقة ومكافحة الإرهاب والتعاون العسكري وحل الأزمة الليبية، كما ينتظر أن تكون مسائل التعاون الطاقوي نقطة مهمة في الزيارة التي ستدوم يومين، بعد أن أكد وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك مؤخرا أنّ الجزائر وروسيا ساهمتا في استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، منوها في كلمته الافتتاحية للدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية بالعاصمة، بالحراك الثنائي، مشددا على أن الحكومتين ساهمتا في استقرار أسعار النفط، خاصة أن العلاقات الجزائرية الروسية  متميزة  مثلما أكده وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الذي قال إن زيارة رئيس الوزراء الروسي ستساهم في  تفعيل التعاون في كافة المجالات بين البلدين . وكان المسؤول الروسي أعلن عن عزمه زيارة الجزائر، في برقية بعثها الشهر الماضي إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، هنأه فيها بتعيينه في منصبه الحالي خلفا للوزير الأول المقال عبد المجيد تبون، حيث قال في الرسالة  ستسعدني إمكانية البحث معكم بالتفصيل آفاق تنفيذ المشاريع المشتركة الجديدة متبادلة المنفعة خلال زيارتي الجزائر في أكتوبر2017  .

وتتطابق الجزائر وموسكو في مواقفهما بشأن الأزمة الليبية منذ اندلاع ثورة 17 فيفري، خاصة أن روسيا تحضر للقاء يجمع بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، حيث تحاول روسيا إعادة تأثيرها ووجودها في الساحة الليبية بعدما فقدت الكثير من نفوذها إثر عدم مشاركتها في المرحلة الجديدة ما بعد القذافي، واستئثار الجانب الغربي بالحل في ليبيا.

وقال بيان للوزارة الأولى إن هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم ستكون فرصة للجزائر وروسيا لتعميق وتعزيز حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما متعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أفريل 2001 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

 أسامة سبع

 

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