تمديد شراكة بين الجزائر ومخابر “صانوفي” الفرنسية

تمّ اليوم الإثنين تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحّة بالجزائر ومخابر صانوفي في مجال التكفل بالأمراض المُزمنة.

الإتفاقية تتعلق بأمراض ارتفاع ضغط الدّم الشّرياني والسكري والقلب، بالإضافة إلى بعث دراسة في السمنة لدى تلاميذ المدارس.

ووقّع عن الجانب الجزائري مدير الوقاية وترقية الصحّة بالوزارة جمال

فورار ومن فرنسا نائب الرئيس المدير العام للمخابر أوليفي شارميل.

عملية التوقيع تمت بحضور وزير الصحّة مختار حسبلاوي وحسيم شريته، الرئيس المدير العام المكلّف بالجزائر على مستوى هذه المخابر.

وتندرج هذه الشراكة حسب ممثل مخبر صانوفي بالجزائر في إطار تعزيز الوقاية.

وبوجه أخصّ تمديد الاتفاقية الأولى المتعلقة بالعيادة المتنقلة الخاصة بأمراض القلب، بالإضافة إلى أمراض الشرايين والسكري الموقّع عليها سنة 2014.