مساهل: الجزائر تنتظر نتائج تحقيق الأمم المتحدة حول التقارير المضللة

قال وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، إن الجزائر نبهت منظمة الأمم المتحدة على التجاوز الخطير الصادر عن مصلحة الصحافة، وأضاف بمناسبة الاحتفال بيوم الدبلوماسية، مساء أمس، أن الجزائر تنتظر نتائج التحقيق الذي فتحته الأمانة العامة للمنظمة، لمعرفة من يقف وراء هذه المهزلة

وجاء اعتذار أمانة منظمة الأمم المتحدة بعد نشر مصلحة الصحافة التابعة للمنظمة لتقارير خاطئة حول الصحراء الغربية، ونسبت التقرير إلى موقعين على عريضة حول الصحراء الغربية ملتزمة بدراسة المسألة عن كثب.

وكانت ممثلة أمانة منظمة الأمم المتحدة قدمت اعتذارها للجزائر.