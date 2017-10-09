60 صحيفة أغلقت منذ 2014 والقائمة مفتوحة

كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال

نبه وزير الاتصال جمال كعوان مهنيي الصحافة المكتوبة من مستقبل غير واضح بسبب الأزمة المالية من جهة والرقمنة التي بلغها العالم، داعيا الصحافة الكلاسيكية إلى الانسجام مع التطورات التكنولوجية حتى لا يكون مصيرها الزوال.

نبّه كعوان مهنيي الصحافة المكتوبة من الأزمة المالية بعدما تراجعت عائدات الإشهار بـ65 بالمائة وتقنيات الرقمنة التي قد تعصف بمزيد من الصحف، وكشف أن 60 صحيفة قد أغلقت منذ 2014، 26 يومية و34 أسبوعية، ولو أنه أحصى وجود 140 صحيفة مازالت تنشر، معتبرا أن الأزمة ليست جزائرية محضة وإنما قد مست صحفا أمريكية وأوروبية. ودعا منتسبي القطاع إلى التجاوب مع التطورات التكنولوجية، والبحث عن سبل أخرى للبقاء ونمط اقتصادي جديد، على سبيل المثال الاعتماد على الشبكة العنكبوتية في نشر المعلومات المتوفرة لديها، لأن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الالكترونية هي التي يبحث عنها القارئ لأنها توفر له المعلومة بسرعة. وأفاد كعوان، وهو يتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، صبيحة أمس، أنه لا يملك أي معطيات حول ما وقع مع الموقع الإخباري كل شيء عن الجزائر ، وأن القضية خارجة عن نطاق قطاعه الوزاري لأنها بين متعامل الاتصالات العمومي ألجيري تيليكوم والموقع الإخباري. وذهب الوزير أبعد من ذلك وهو يوضح أن المشكل تقني وليس سياسي ، مثلما جرى التسويق له على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأسقط عليها قوله: عندما تنقطع الكهرباء نتوجه إلى سونلغاز وليس مؤسسة أخرى . وفي الوقت الذي أعلن فيه أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ستنصب قبل نهاية السنة، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية بتقنين القطاع منذ سنة 2012، رفض كعوان إعطاء تاريخ محدد من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بمنح الاعتمادات للقنوات التلفزيونية الخاصة، ورمى الكرة في مرمى سلطة ضبط السمعي البصري، التي قال إنه يجب منحها الوقت الكافي حتى تؤدي مهامها على أكمل وجه. وانتهز الوزير الفرصة لتقديم توضيحات بخصوص تصريحات رئيس السلطة زواوي بن حمادي، الذي قال في حوار صحفي قبل أشهر، إن تأخر منح الاعتماد للقنوات سببه العراقيل التي كان يتلقاها من قبل وزارة الاتصال، حيث أكد كعوان أن سلطة ضبط السمعي البصري تنشط في إطار قانون خاص بها، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي شكوى والوزارة تلعب دور المسهل ولا تتدخل أبدا في صلاحياتها، ولمح كعوان إلى أن هذا الوضع ربما كان مع الوزير السابق، حيث أعلن عن اعتماده نظرة جديدة في التعامل مع سلطة زواوي بن حمادي. ويرى الوزير أن مستوى حرية التعبير في الجزائر معتبر، سواء تعلق الأمر بالصحافة أو الأحزاب أو الجمعيات، مؤكدا أنه في الجزائر لا توجد غرفة مظلمة تراقب ما ينشر على الصحف أو القنوات، مشددا على ضرورة الانسجام مع تطلعات القرن الـ21 ورهان الرقمنة. فيما يخص ديون المطابع، قال كعوان إن الدولة قدمت إعانات كبيرة للصحف الخاصة من خلال دعم ورق الطباعة، لكن الأزمة المالية فرضت على المطابع العمومية تحصيل ديونها، لا سيما من الصحيفة التي تطبع أكبر عدد من النسخ.