توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وسطيف

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 09 أكتوبر 2017، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وسطيف/ن.ع.5.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، مهربين اثنين وحجزت شاحنة و(05) مركبات رباعية الدفع و(7,7) كيلوغرام من الكيف المعالج و(6200) لتر من الوقود و(7,08) طن من المواد الغذائية، فيما أوقفت مفرزة أخرى ببسكرة/ن.ع.4 مهربين اثنين وضبطت شاحنة و(15000) علبة سجائر. كما ضبط عناصر الدرك الوطني (2,48) قنطار من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2، واعترضوا بعين تيموشنت وغيليزان وتيسمسيلت /ن.ع.2 خمسة (05) مهربين وحجزوا مركبتين و(3534) وحدة من مختلف المشروبات.