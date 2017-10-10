ميدفيديف يتحادث مع بن صالح و بوحجة

تحادث رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.

ويذكر أن مدفيديف شرع يوم أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأولي أحمد أويحيى.

وستكون هذه الزيارة التي تأتي عقب انعقاد الدورة ال8 للجنة المشتركة للتعاون في سبتمبر المنصرم، فرصة للجزائر و روسيا لتعميق و تعزيز حوارهما الاستراتيجي وتعاونهما المتعدد الأشكال القائم على بيان الشراكة الموقع بموسكو في أبريل 2001، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف.