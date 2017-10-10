هذه هي كلفة وسعر بناء سكنات عدل

شريط الاخبار
كعوان ينبّه مهنيي الصحافة الكلاسيكية ويدعوهم للانسجام مع الرقمنة تجنبا للزوال ولد علي يواصل هواياته ويصوب بندقيته نحو قرباج سماسرة سوق السيارات يحوّلون 418 مليون أورو نحو فرنسا اتصالات الجزائر تواصل سياستها لدعم المطورين الشباب تمديد اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة ومخابر صانوفي الملكية الأردنية للطيران تطرح خصومات على أسعار تذاكرها وزارة التربية تكشف عن تاريخ انطلاق التسجيلات في شهادة البكالوريا قضية حاملي شهادة الـ DEUA تجر أويحيي للمساءلة مديرية التكوين المهني بوهران تبرم 52 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية 150 رجل أعمال عماني للاستثمار في الجزائر وجعلها مركز توزيع نحو إفريقيا 187 مليار قروض حسنة خلال 10 سنوات دون نتائج! مساهل يؤكد مباشرة الأمم المتحدة التحقيق في فضيحة التقارير المغلوطة ما حدث في مكتب الإعلام بالأمم المتحدة فضيحة تستدعي تحقيقا معمقا نقابة سونلغاز تضغط لإرجاع النقابيين المسرّحين وتهدد بالاحتجاج تلاميذ يُحرمون من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب غياب الأساتذة 30 إعلاميا عربيا سيتلقون تدريبا على مهارات الاستشراف الجيوسياسي والاقتصادي قيطوني: استغلال الغاز الصخري حتمية اقتصادية تحييد 16 إرهابيا وتوقيف 11 عنصر إسناد اطمئنوا الحكومة لن تتراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي إجراءات جديدة لتنظيم واردات السلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة الجيش قطع أشواطا متقدمة تؤهله للحفاظ على أمن الجزائر مفاوضات متقدمة لسوناطراك وبأبراج العمانية لاستغلال الغاز الصخري سجن إطار بوزارة الخارجية لتزويرها عقد إيجار شقة بالعاصمة الجزائر تطالب رسميا بتنظيف المكتب من لوبي البروبغندا المغربي ارحل يا ولد علي ومعك زطشي وحاشيته.. واتركوا الرياضة لأهلها سونلغاز تتنفس الصعداء وتخرج من دائرة خطر الإفلاس 46 مليار دينار جزائري نفقات التسيير في قانون المالية 2018 ميدفيديف اليوم بالجزائر لبحث التعاون في المجال العسكري والطاقوي ديون الدولة تقتطع 10 بالمائة من ميزانية التجهيز لـ 2018 راوية يُحرج طورش ويُبقي الغموض حول حجم الأموال المطبوعة الصكوك والأسهم الوقفية لتفعيل عائدات الأوقاف في الجزائر لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في الصيدليات بداية من 15 أكتوبر تَوقع ارتفاع أسعار العمرة بسبب الأوروب و الدولار إحالة ملف برلماني سابق على محكمة الجنايات عن تهمة التخابر لجهات أجنبية احتجاج 35 نقابيا مسرّحا من الشغل بسونلغاز أمام وزارة العمل جمعيات أولياء التلاميذ تطالب والي جيجل بالتدخل لفتح المطاعم المغلقة الجامعات الجزائرية تتذيل الترتيب العالمي والإفريقي ضبط قوائم خارج الآجال القانونية ومترشحون أحرار يشتكون من إقصاء ممنهج ! الأرسيدي يجدد رفضه التصويت على قانون النقد والقرض 630 قائمة من 14 حزبا تتنافس على 53 مجلسا بلديا وولائيا بتلمسان
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. هذه هي كلفة وسعر بناء سكنات عدل

هذه هي كلفة وسعر بناء سكنات عدل

  10 أكتوبر 2017 - 13:40   قرئ 106 مرة   0 تعليق   الحدث
هذه هي كلفة وسعر بناء سكنات عدل

تم تحديد عناصر احتساب تكاليف بناء و أسعار السكنات الموجهة للبيع بالإيجار بموجب مرسوم وزاري نشر في الجريدة الرسمية عدد 55.

و حسب هذا النص التنظيمي الذي نشر في يونيو 2017 ، تحدد كلفة انجاز المسكن الموجه للبيع بالإيجار ب 50.000 دج للمتر المربع من المسكن ، و 589.000 دج لكل مسكن بالنسبة للطرق و الشبكات المختلفة.

و يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار من تخفيض بنسبة 100% من ثمن التنازل عن قطعة الأرض التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

يستفيد كذلك المسكن الموجه للبيع بالإيجار من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة و المحددة ب 700.000 دج لفائدة كل مستفيد من السكن.

كما يوضح القرار الوزاري أن المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنتي 2001 و 2002 يستفيد من مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق و الشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 100%. و يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 10.000 دج من كلفة المتر المربع.

و بهذه الصفة، يدعى المستفيد لدفع 25% من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الاعانات الممنوحة من طرف الدولة، و يجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز عشرين (20) سنة.

و يستفيد المسكن الموجه للبيع بالإيجار موضوع الطلب المسجل في سنة 2013 من مساعدة الدولة للتكفل الجزئي بالطرق و الشبكات المختلفة من الصنف الثالث لتصل إلى 72%.  يستفيد هذا المسكن كذلك من مساعدة الدولة المقدرة ب 5000 دج من كلفة المتر المربع.

و بهذا الصدد يدعي المستفيد لدفع ال25% من السعر المتبقي للسكن بعد خصم الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، و يجب عليه تسديد الفارق في مدة لا تتجاوز 25 سنة.

 

و جاء في ذات النص أنه يجب على المستفيد من اقتناء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يتحمل تغطية ما تبقى من تكلفة انجاز المسكن بعد خصم مبلغ المساعدة المباشرة و مساهمة الدولة في كلفة المتر المربع الواحد للسكن و في الطرق و الشبكات المختلفة من الصنف الثالث.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات