أوامر للجيش بالحيطة والحذر على الشريط الحدودي الجنوبي

وجه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي تعليمات للوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية تقضي بالتحلي بالحيطة والحذر، لصد التهديدات التي تتربص بالجزائر أمنيا واجتماعيا واقتصاديا. وقال، الفريق خال اجتماع عمل بقيادة الناحية في اليوم الثالث من زيارته لهذه الأخيرة، ضم أركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركاناتهم، ومسؤولي المصالح الأمنية، وكذا قادة الوحدات، بعد اللقاء التوجيهي الذي جمعه بإطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة، ولقائه بأشبال مدرسة أشبال الأمة بتمنراست، "لقد بلغت الأشواط التطويرية في الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات، مبلغ التقدير، بل والاعتزاز، ولا شك أنكم تدركون كإطارات، بحكم طبيعة ممارستكم لمهامكم العسكرية، كل الإدراك عظمة هذه الخطوات المقطوعة، التي تمت بمثابرة خالصة وإصرار شديد، في ظل قيادة وتوجيهات رئيس الجمهورية، وتقدرون مدى تأثيرها الإيجابي على التحسن المطرد والمتواصل لمستوى التمرس المهني للأفراد العسكريين بمختلف فئاتهم، وتواكبون، بل وترون رأي العين درجة الجاهزية العملياتية والقتالية المتوصل إليها، وكذا الأداء الرفيع للمهام الموكلة، الذي أصبحت عليه قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها".