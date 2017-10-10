لصد التهديدات المتربصة بالبلاد أمنيا واقتصاديا واجتماعيا

قايد صالح يأمر الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية بالحيطة والحذر

أمر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية بالتحلي بالحيطة والحذر، قصد صد التهديدات التي تتربص بالجزائر أمنيا واجتماعيا واقتصاديا.

تفقد قايد صالح بعض الوحدات المرابطة على الحدود الجنوبية بإقليم الناحية العسكرية السادسة، ووجه تعليمات وتوصيات تمحورت حول ضرورة التحلي بالحيطة والحذر بكيفية تقي الجزائر الأخطار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وقال خلال اجتماع عمل بقيادة الناحية في اليوم الثالث من زيارته لها، ضم أركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركانها، ومسؤولي المصالح الأمنية، وكذا قادة الوحدات، بعد اللقاء التوجيهي الذي جمعه بإطارات وأفراد الناحية العسكرية السادسة، ولقائه بأشبال مدرسة أشبال الأمة بتمنراست، لقد بلغت الأشواط التطويرية في الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات مبلغ التقدير، بل والاعتزاز، لا شك أنكم تدركون كإطارات بحكم طبيعة ممارستكم لمهامكم العسكرية، كل الإدراك عظمة هذه الخطوات المقطوعة، التي تمت بمثابرة خالصة وإصرار شديد، في ظل قيادة وتوجيهات رئيس الجمهورية، وتقدرون مدى تأثيرها الإيجابي على التحسن المطرد والمتواصل لمستوى التمرس المهني للأفراد العسكريين بمختلف فئاتهم، وتواكبون بل وترون رأي العين درجة الجاهزية العملياتية والقتالية المتوصل إليها، وكذا الأداء الرفيع للمهام الموكلة، الذي أصبحت عليه قواتنا المسلحة بكافة مكوناتها ، وأكد في كلمة توجيهية بعد أن استمع إلى عرض شامل حول الوضع العام للناحية، الأهمية الحيوية التي تكتسيها هذه المنطقة، والدور الفعال الذي تقوم به وحداتها المنتشرة على طول الشريط الحدودي في تأمين البلاد من كل التهديدات والآفات، وأضاف لقد مثل ذلك دون مبالغة، أي الأشواط التي بلغتها قوات الجيش، مصدر ارتياح وتحفيز في آن واحد، وهو ما يجعلني أنتهز هذه المناسبة الطيبة لأثني على المجهودات المضنية والحثيثة والمتواصلة التي ما انفك يبذلها الجميع كل في مجال عمله وحدود صلاحياته ، مشددا على عزم القيادة العليا للجيش على بناء جيش قوي عصري ومتطور، قادر على حماية كل شبر من أرض الجزائر، وحماية استقلالها وصيانة سيادتها الوطنية لمّا عبر عن طموحهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المتوافقة مع ما نحن مقبلون، بل وعازمون على تجسيده فعليا وميدانيا، أي بناء جيش قوي وعصري متطور، عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص، القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة، والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة، التي بات يفرضها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية والترابية.