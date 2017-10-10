مهمتهم تتمثل في مراقبة وتتبع تحركات الإرهابيين

المهاريست لمنع تسلل دواعش ليبيا إلى الجزائر

جندت وزارة الدفاع الوطني مئات من المهاريست على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا بحكم معرفتهم للمنطقة ونجاحهم في مكافحة التهريب، بالتعاون مع مصالح حرس الحدود والدرك الوطني، لتقفي آثار إرهابيين قادمين من ليبيا يرغبون في اقتحام الحدود الجزائرية.

عاد الجيش الشعبي الوطني إلى الاستعانة بفرق راكبي الجمال الميهاريست لمواجهة الجماعات الإرهابية ومهربي السلاح والمخدرات على الحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية، بعد تزايد التهديدات من فرار إرهابيي داعش ليبيا نحو الجزائر، حيث أكدت مصادر أنها فرق تقوم بعدة وظائف أهمها العمل في إرشاد الفرق العسكرية للطرق، والمسالك السرية في الصحراء، خصوصا تلك الواقعة في أقصى الجنوب بين الجزائر وليبيا والنيجر، إلى جانب منطقة إيغرير الواقعة بين ليبيا والجزائر، وكذا في أقصى الجنوب الغربي على الحدود مع مالي، فضلا عن مناطق أخرى موجودة في وسط الصحراء، حيث أضافت ذات المصادر أن المهاريست تلقوا تدريبات على يد القوات الخاصة للجيش خاصة في مجال المراقبة ومتابعة تحركات الإرهابيين. وتأتي هذه الخطوة بعد تجدد تقارير أمنية حذرت كلا من الجزائر وتونس ودولا أوروبية من مخطط لتنظيم داعش لتنفيذ اعتداءات إرهابية من طرف انتحاريين تم تدريبهم في ليبيا، بحثا عن صدى إعلامي بعد الضربات القاسية التي تلقاها التنظيم عبر العالم خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تحصلت على معلومات تفيد بعزم تنظيم داعش على تنفيذ اعتداءات إرهابية من طرف إرهابيين تم تدريبهم في ليبيا، وأضافت أن المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى أن مقاتلين من دول غربية وعربية قد استفادوا من تدريبات على تنفيذ عمليات انتحارية وتصنيع الأحزمة الناسفة، وأوضحت ذات المصدر أن العناصر التي تدربت بمعسكرات داعش ليبيا من جنسيات مختلفة، منهم جزائريون وتونسيون ورعايا من دول أوروبية من أصول مغاربية.

وكانت مصالح الجيش قد اعتمدت على هذه الفرق أكثر من مرة لصد أخطار الجريمة، وكذا الإرهاب الذي يطال الجنوب، بسبب قدرتهم الفائقة على التأقلم مع الطبيعة القاسية، إضافة إلى نجاحهم في الردع في حدود تمتد لنحو 1000 كلم عبر الصحراء في مناطق إيليزي وتمنراست لتتبع طرق التهريب.

أسامة سبع