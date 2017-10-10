بدوي يؤكد عرض مشاريع قوانين الأحزاب والجمعيات والجباية على البرلمان في 2018

بوتفليقة سينظر في إمكانية العفو عن الموقوفين في أحداث غرداية

أبرز وزير الداخلية نور الدين بدوي أن إعداد القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية يتم في ديناميكية ، وسيتم عرضها على البرلمان بداية السنة المقبلة 2018، مؤكدا أنه سينقل رسالة أعيان غرداية المتمثلة في طلب إطلاق سراح بعض الشبان المشتبه في تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها الولاية خلال السنوات الأخيرة.

وعد الوزير بدوي أعيان غرداية، في اليوم الثاني من الزيارة التي قام بها إلى هذه الولاية، بنقل رسالتهم إلى الرئيس بوتفليقة، بخصوص العفو عن المحبوسين الموقوفين في أحداث العنف التي شهدتها المنطقة قبل سنوات، مؤكدا أن رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد سيدرس هذا الطلب وسيتخذ دون شك القرار الواجب اتخاذه. وأوضح بدوي، خلال ندوة صحفية نشطها في ختام الزيارة بمقر مداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن عرض مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالأحزاب والجمعيات والجباية المحلية على البرلمان سيكون بداية سنة 2018، بعدما أكد أن إعدادها يتم في ديناميكية، وجدد التأكيد على أن مصالحه تعكف أيضا على التحضير لمشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي يجمع بين قانوني الولاية والبلدية، بهدف تكريس الديمقراطية التشاركية واللامركزية.

الانتهاء من تطهير البطاقية الوطنية للناخبين أواخر الشهر

في ملف الانتخابات المحلية، أوضح الوزير أنه تم تطهير البطاقية الوطنية للناخبين بنسبة تتجاوز 95 بالمائة، وسيتم الانتهاء منها أواخر شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أن الدولة سخرت كامل الإمكانات البشرية والمادية لإنجاح هذه الاستحقاقات وجعلها في مستوى طموحات المواطن، مذكرا بوجود تنسيق وتشاور دائم بين وزارته والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، للقضاء على النقائص، وذكر أيضا أن دائرته قامت بمجهودات كبيرة بهذا الخصوص، منها وضع تطبيقات على الموقع الإلكتروني للوزارة، يمكن الناخب من معرفة مركز التصويت الخاص به، كما تم تجسيد معظم الاقتراحات ميدانيا، مشيرا كذلك إلى أن اقتراحات ستقدم لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات المحلية لتغيير بعض الإجراءات الواردة في قانون الانتخابات .

ولاحظ بدوي ارتفاعا في التسجيل بنسبة 20 بالمائة في قوائم المترشحين للمجالس الشعبية البلدية مقارنة بمحليات 2012، معتبرا أن الارتفاع دليل على وجود حركية سياسية ممثلة في حضور الأحزاب السياسية عبر مختلف بلديات البلاد.

وفيما يتعلق برفض اللجان الإدارية لبعض المترشحين، أفاد الوزير أن هؤلاء قدموا طعونا لدى العدالة التي ستفصل فيها. أما عن الترتيبات الأمنية الخاصة بالانتخابات، فأوضح بدوي أنه إجراء عادي يتخذ خلال كل موعد انتخابي، لأن هدف الدولة هو تنظيم الانتخابات في ظروف جيدة.

الدولة لن تتخلى عن الحرس البلدي

بخصوص الوضع الأمني للبلاد، قال بدوي إن كل المؤسسات والهيئات ومعها المواطن، تقف وقفة رجل واحد لصد كل محاولة تمس باستقرار البلاد وأمنها وطمأنينة مواطنيها. وشدد وزير الداخلية على أن الدولة لن تتخلى عن سلك الحرس البلدي، مبرزا أن وزارته في اتصال دائم معهم، وقد تم تحقيق مكاسب متعددة لأفراد هذا السلك، مشيرا إلى وجود العديد من اللجان تدرس حالات تتعلق بجوانب اجتماعية ولجان أخرى تتعلق بالسكن لفائدة هذا السلك، وأكد أن هذه اللجان تعمل بالتشاور مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، وستتوصل بكل مسؤولية إلى طي هذا الملف . وذكر في هذا السياق أن أفراد هذا السلك وقفوا إلى جانب الجزائر في وقت كانت البلاد بحاجة إليهم.