توقيف 5 عناصر دعم للارهاب في سكيكدة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 أكتوبر 2017 بسكيكدة/ن.ع.5، خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ودمرت ثلاثة مخابئ تحوي مواد غذائية.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من النعامة وعين تموشنت/ن.ع.2، أربعة تجار مخدرات وحجزوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بستة قناطير وتسعة وستين كيلوغرام ونصف الكيلوغرام (669.5 كغ)، في حين أحبط حرس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2، محاولات هجرة غير شرعية لـ 45 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية.