بوحجة يدعو لتعبئة شاملة في المحليات المقبلة

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة إلى تعبئة شاملة للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة استكمالا للإصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وأوضح بوحجة من سكيكدة للاذاعة أن هذه الانتخابات المقبلة "تعتبر لبنة هامة في مسار البناء الديمقراطي" قائلا "إن التنمية المحلية ترتكز على مدى اختيارنا للرجال الأوفياء والقادرين على تجسيد الأهداف التي نصبو إليها جميعا وهي تحقيق الرفاهية بالدرجة الأولى ...ولذلك فان هذه الاستحقاقات مهمة جدا".

وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني جميع المواطنين بـ"التعبئة الشاملة حتى نضفي على هذه الاستحقاقات المصداقية الكاملة ومن اجل إن نبني مؤسسات محلية تكون عند مستوى طموحات الإصلاحات التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية".