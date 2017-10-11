التحقيقات الأمنية كشفت عن تاريخهم النضالي في الحزب المحظور

إسقاط 50 مناضلا سابقا في الفيس المحل من الترشح في قوائم تحالف إسلامي

أسقطت مديريات التنظيم والشؤون العامة في العديد من الولايات أسماء 50 مترشحا من قوائم الانتخابات المحلية المقبلة بسبب انتمائهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وقد ترشح هؤلاء في قائمة تحالف النهضة والبناء الإسلامي الذي يجمع كل من جبهة العدالة والتنمية والنهضة والبناء.

جاء رفض وزارة الداخلية لملفات الترشح، بعد أن كشفت تحريات مصالح الأمن المختصة علاقة هؤلاء المترشحين بالجبهة الاسلامية للإنقاذ الفيس ونضالهم فيها، حيث قالت مصادر المحور اليومي إن هؤلاء المترشحين قدموا ملفاتهم ليكونوا متواجدين في الانتخابات المحلية المقبلة المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل، أين تأتي هذه النتائج بعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن للبحث عن السير الذاتية للمترشحين للمحليات المقبلة والبحث عن سوابقهم العدلية، حيث تلقى مدراء المكاتب الولائية للعديد من الأحزاب من اتصالات من القيادات الولائية للدرك الوطني تطالبهم بتقديم معلومات حول المترشحين على غرار وظائفهم وحالاتهم العائلية ومشوارهم السياسي إضافة للعنوان الكامل لمساكنهم، حيث تنظر ذات المصالح في رفض القوائم أو الأشخاص المنتسبين إليها من خلال دراسة مدى مطابقتها لقانون الانتخابات لتصبح فيما بعد قوائم نهائية حيث تم إيداع 9.562 قائمة منها 8.728 قائمة تخص أحزابا سياسية و717 قائمة للتحالفات و151 قائمة حرة ، أين قطعت مقصلة التحقيقات الأمنية أحلام العديد من المترشحين للوصول إلى كرسي رئاسة المجالس البلدية والولائية بسبب وجود قضايا ضدهم خاصة من الاميار الذين يريدون الفوز بولاية ثانية وتلاحقهم تهم فساد وتبديد للمال العام.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها منع المناضلين السابقين للفيس المنحل من الترشح في مختلف الاستحقاقات الانتخابية سواء ضمن أحزاب أو قوائم مستقلة، خصوصا هؤلاء المعروفين لدى مصالح الأمن بكونهم من النشطاء في هذا الحزب الذي تم حله سنة 1992 بسبب تورطه في أعمال العنف، كما سبق لوزارة الداخلية أن رفضت طلب اعتماد حزب الوفاء الذي أراد تأسيسه الدكتور أحمد طالب الابراهيمي كون سنة 2002 أغلب تركيبة هذا الحزب كانوا قياديين سابقين في الحزب المحظور.