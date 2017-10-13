تدمير مخبأ يحوي معدات لإعداد قنابل تقليدية الصنع بعنابة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس من كشف وتدمير مخبأ بولاية عنابة يحوي معدات لإعداد القنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأوضح المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بعنابة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 12 أكتوبر 2017 مخبأ يحوي معدات لإعداد القنابل تقليدية الصنع وكذا معدات الإعلام الآلي وأغراض أخرى"

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 مهربين وأحبطت محاولات تهريب 3،14 طن من المواد الغذائية وكميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 54636 لتر بكل من تمنراست وعين قزام و تبسة و الطارف وسوق أهراس"