مساهل بباماكو للمشاركة في أشغال الندوة الإقليمية حول الأمن في مالي والساحل

سيشارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في أشغال الندوة الاقليمية حول الامن في مالي و في الساحل و آثاره على غرب افريقيا، حيث ستجري على المستوى الوزاري يوم السبت 14 اكتوبر 2017، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية يوم الجمعة.

وأوضح ذات المصدر أن "هذه الندوة التي ستنظم تحت الرعاية السامية للرئيس المالي ابراهيم ابوبكر كايتا و بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي و الأمم المتحدة ستضم عديد الأطراف الفاعلة سيما بلدان المنطقة و الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي و كذا ممثلي منظمات اقليمية و دولية".