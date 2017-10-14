وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور خلال 48 ساعة

لقي 10 أشخاص حتفهم في 9 حوادث مرور وأصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة خلال الفترة الممتدة ما بين 12 الى 14 أكتوبر 2017، حسب ما ورد اليوم السبت في بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة -حسب ذات المصدر- على مستوى ولاية النعامة بوفاة 04 أشخاص وإصابة شخص واحد بجروح على إثر انقلاب سيارة على مستوى طريق الوطني رقم 22 ببلدية مكمن بن عمار.

كـما تدخلت نفس المصالح بولاية أدرار لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة توفي إثر انهيار جدار لإسطبل مصنوع من الطوب بالمكان المسمى قصر كنتور ببلدية أولاد عيسى.