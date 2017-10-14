بعد ورود أخبار عن مغالطات في الكشوف البنكية لطالبي التأشيرات

الاتحاد الأوربي يحقق في «التلاعب» بمنح «الفيزا» للجزائريين

تحقق مصالح الاتحاد الأوروبي في مزاعم وجود «وسطاء» لديهم علاقات متشابكة داخل قنصليات وسفارات لبلدان الاتحاد في عدة دول بشمال إفريقيا، من بينها الجزائر، سيشمل تأشيرات «شينغن» التي منحت في ظرف عام كامل، للتأكد من أنها تستجيب للشروط الصارمة، خاصة فيما يرتبط بالكشوفات البنكية.

أوضحت مصادر متطابقة أن التحقيق سيتمحور حول مدة الإقامة الممنوحة في التأشيرات ومدى تطابقها مع الضمانات التي تتضمنها الملفات المقدمة للحصول على «الفيزا» الأوروبية، مبرزة أن فتح التحقيق جاء بناء على معلومات توصل إليها الاتحاد بشأن عملية «تلاعب» كبرى تشوب منح التأشيرات في البلدان المغاربية على وجه التحديد، أبطالها موظفون في القنصليات، من بينهم جزائريون وآخرون يحملون جنسيات دول «شينغن»، ويأتي هذا التحقيق في الوقت الذي تستقبل مصالح التأشيرات الخاصة بالاتحاد الأوروبي المكلفة باستقبال ملفات الجزائريين الطالبين لتأشيرات «شنغن» أكثر من 4 آلاف ملف يوميا حسب حصيلة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، في حين يقدر عدد الجزائريين الذين تحصلوا على تأشيرة العبور إلى الأراضي الفرنسية في إطار فضاء «شنغن»، خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 120 ألف جزائري. وفي سياق متصل، أقر الاتحاد الأوروبي مؤخرا حزمة من الإجراءات الصارمة بخصوص منح تأشيرة الفضاء الأوروبي «شنغن» لرعايا الدول التي تصنف في خانة المصدرة للمهاجرين. وحسبما أقرته محكمة الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات الجديدة تخص دول وجهة الهجرة غير الشرعية، وهي الدول التي توضع الجزائر ضمنها على اعتبار أنها بلد وجهة وعبور للمهاجرين غير الشرعيين خاصة الأفارقة ونقطة انطلاق لقوارب الهجرة السرية نحو الشواطئ الأوروبية. ووفقا لما تناقلته مصادر إعلامية أمس، فإن تشديد إجراءات منح تأشيرات شنغن لدخول الدول الأوروبية يتعلق بالأشخاص الذين تم ترحيلهم أو طردهم من إحدى الدول الأوروبية والدول التي تعد مصدرا للمهاجرين ونقطة عبور أيضا للمهاجرين السريين. وفي السياق، أقرت دول الاتحاد الأوروبي تشديد الرقابة على الحدود البرية للدول المصدرة للمهاجرين، على غرار ليبيا وما جاورها من الدول في شمال إفريقيا التي يقصدها مئات المهاجرين الأفارقة للعبور سرا نحو شواطئ جنوب أوروبا بمساعدة شبكات مختصة دعا الاتحاد الأوروبي إلى محاربتها وتفكيكها من أجل تقليص عدد المهاجرين الذين يهربون سرا سنويا من إفريقيا نحو أوروبا بسبب الفقر والنزاعات والبطالة.

أسامة سبع