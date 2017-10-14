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الوزارة استنفذت كل القوائم المحلية في الطورين المتوسط والثانوي

فتح القوائم الاحتياطية الوطنية للأساتذة ابتداء من 06 نوفمبر المقبل

  14 أكتوبر 2017 - 20:14   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الحدث
فتح القوائم الاحتياطية الوطنية للأساتذة ابتداء من 06 نوفمبر المقبل

سيشرع الأساتذة الناجحون في مسابقة التوظيف والمسجلون في القوائم الاحتياطية، بداية من يوم 06 نوفمبر القادم، في ولوج الأرضية الرقمية للتوظيف، للاطلاع على ترتيبهم في القائمة الاحتياطية الوطنية، ومعرفة عدد المناصب الشاغرة المطابقة لتخصصهم ورتبتهم في الولايات التي يوجد بها شغور، ويتم فيها منح الرغبات للمترشحين الناجحين حسب الترتيب الوطني للمعدلات.

 

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، أن فتح المرحلة الوطنية للأرضية الرقمية للتوظيف الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة «ابتدائي -متوسط -ثانوي» سيكون ابتداء من 06 نوفمبر2017، وقد شرعت الوزارة في استدعاء الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف والمسجلين في القوائم الاحتياطية، للاطلاع على ترتيبهم في القوائم المحلية والوطنية، عبر الموقع الخاص بوزارة التربية الوطنية. وأوضحت الوزارة في تعليمة وجهتها لمدراء التربية عبر الولايات بأن فتح الأرضية الرقمية للتوظيف سيتم الإعلان عنها حصريا في الموقع الخاص بوزارة التربية الوطنية، حيث تقوم هذه الاخيرة باعتبارها المخول الوحيد دون سواها بالإعلان عن فترة زمنية محددة يتم فيها منح الرغبات للمشاركين وطنيا فقط وذلك حسب الاستحقاق الوطني بالرجوع إلى المعدل العام ومقارنته مع المعدلات الأخرى لكل الولايات، وأشارت الوزارة في ذات التعليمية، أن الأرضية الرقمية للتوظيف تمكن المترشح وطنيا من الاطلاع على جميع المناصب الشاغرة المطابقة لتخصصه و رتبته على مستوى كل الولايات التي يوجد بها شغور في التأطير البيداغوجي، ثم يقوم بإدراج رغباته في حالة ما إذا قرر المشاركة في هذه المرحلة، ويتم بعد ذلك الإبلاغ على قائمة الناجحين في المرحلة الوطنية على موقع مديريات التربية، و أمرت وزارة التربية مدراءها بالتكفل بإيواء الأساتذة بعد تفعيل القوائم الاحتياطية الوطنية للاستفادة من منصب بيداغوجي في ولايات أخرى، حيث سيتم منحهم «إقامة مؤقتة»، داعية كل الأساتذة المعنيين بالأمر لإيداع ملفاتهم على مستوى مديريات التربية.

 
نبيل شعبان

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