طائرة سعودية تنزل اضطراريا بمطار القاهرة لإنقاذ جزائرية

نزلت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السعودية اضطراريا بمطار القاهرة اليوم، الثلاثاء، من أجل انقاذ حياة راكبة جزائرية أصيبت بوعكة صحية مفاجئة خلال عبورها المجال الجوى المصري قادمة من جدة في طريقها إلى الجزائر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة "أثناء عبور طائرة الخطوط السعودية رحلة رقم 2618 للأجواء المصرية قادمة من جدة في طريقها إلى الجزائر، فوجئ قائد الطائرة بإصابة الراكبة الجزائرية "رقية. و"، 84 عاما، بوعكة صحية مفاجئة، فطلب الهبوط الاضطراري بمطار القاهرة لإنقاذ حياتها، وعلى الفور تم تخصيص فريق طبي وسيارة إسعاف، وبعد هبوط الطائرة صعد الفريق الطبي للراكبة وتبين إصابتها بارتفاع شديد في الضغط وجرى علاجها في الطائرة".