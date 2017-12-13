فتح تحقيقات لكبح نشاط هذه الشبكات المنظمة

أنتربول يطارد عصابات تجارة البشر على حدود الجزائر

إنقاذ 500 ضحية في عمليات بالتشاد والنيجر وموريتانيا والسنيغال

تتعقب منظمة الشرطة الدولية أنتربول شبكات تجارة البشر على حدود الجزائر، وقامت بعمليات عدة بتشاد والسنيغال وموريتانيا والنيجر، التي تعرف موجة نزوح رهيبة نحو التراب الوطني منذ سنوات، أفضت لتوقيف العديد منهم.

يطارد إنتربول عبر عملية إيبرفييه في إطار مشروع الساحل، وهي مبادرة تمولها وزارة الخارجية الألمانية وتستهدف مجموعات الجريمة المنظمة التي تقف وراء عمليات الاتجار بالبشر في المنطقة، هذه العصابات للتقليل من استغلال المأساة الإنسانية في دول الساحل وعلى الشريط الحدودي الجزائري، وساعد في تنسيق هذه العملية - حسب مصدرنا - ضباط من المكتب الإقليمي في كل من أبيدجان وياوندي، وشارك فيها ضباط متخصصون من وحدة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالبشر في مقر الأمانة العامة للمنظمة في ليون بفرنسا، موضحا أن العملية أنقذ فيها حوالى 500 ضحية من أيدي هذه الشبكات بينهم 236 قاصرا في الدول الأربعة سالفة الذكر. وقال يورو تراوري، مفتش الشرطة في مكتب الإنتربول المركزي الوطني في باماكو، إنه بالإضافة إلى الاعتقالات، فتحت هذه العملية عددا من التحقيقات، التي لا تزال جارية، لتقويض شبكات الجريمة الضالعة في الاتجار بالبشر، الأمر الذي يؤكد فعالية مثل هذه العمليات التي تنفذ عن طريق شبكة الإنتربول الدولية، في حين ذكرت إنوسنسيا أبوفو، ضابطة الاستخبار الجنائي في وحدة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالبشر ومنسقة العملية أن نتائج هذه العملية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون وجميع الجهات المعنية في التصدي للاتجار بالبشر في منطقة الساحل. وقد رصدت الجزائر تدفقا رهيبا عليها لمهاجرين أفارقة وعرب ينحدرون من أكثر من 10 جنسيات، حيث ضاعفت شبكات تهريب البشر عبر الصحراء خلال السنتين والنصف الأخيرتين عمليات نقل المهاجرين من مالي، النيجر، ليبيا، السودان، المغرب، ليبيريا وكذا اثيوبيا والسنيغال وغينيا وتشاد نحو الجزائر، واتهم مسؤولون رسميون شبكات الاتجار بالبشر في الساحل بالوقوف وراء موجة الهجرة التي تمكن خلالها آلاف المهاجرين من التسلل إلى التراب الوطني والانتشار في مختلف الولايات. وتحقق مصالح الأمن في نشاط شبكات تهريب البشر إلى الجزائر ومسارات تنقل المهاجرين من أكثر من 10 جنسيات افريقية وعربية، قصد مراقبة التدفق الهائل لهؤلاء الرعايا على الجزائر وتأثيرهم على أمنها مع مراعاة الجانب الإنساني.