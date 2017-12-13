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بعد تأخّر إصدار النص الخاص بها

الشارع يضغط على الحكومة لإلغاء حظر التظاهرات

  13 ديسمبر 2017 - 21:24   قرئ 95 مرة   0 تعليق   الحدث
الشارع يضغط على الحكومة لإلغاء حظر التظاهرات

تعليمة تقضي بحصر المتضامنين مع القدس في القاعات العمومية

أوقعت احتجاجات المواطنين، بخصوص مسائل مبدئية تدعمها الجزائر، الحكومة في حرج حقيقي بالموازاة مع التأخّر الكبير الذي سجّلته القطاعات الوزارية المكلّفة بإعداد النصوص التنظيمية للتظاهرات والاجتماعات العمومية بعدما تضمّنها دستور 2016.

 

وجدت الحكومة نفسها مضطرّة إلى إصدار تعليمة تسمح فيها للمواطنين الراغبين في التظاهر تعبيرا عن رفضها للقرار الأمريكي الذي يعترف بالقدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، بعد الضغوطات الكبيرة التي مورست عليها من قبل أحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية، منذ يوم الجمعة الماضي، أبرزها وقفة لنواب إسلاميين توجّهوا نحو السفارة الأمريكية بحيدرة، تمّ منعهم من قبل قوات الأمن إلا أن السفير الأمريكي راسلهم في اليوم الموالي ووعد بنقل انشغالهم إلى سلطات بلاده. وحاولت الحكومة ضبط المتظاهرين، من خلال محاصرتهم في القاعة البيضوية، بعدما أعلنت عن  وضع القاعة تحت تصرف الجمعيات والأحزاب السياسية والمواطنين الراغبين في تنظيم تجمع تضامني مع القضية الفلسطينية  ، واعتبرت أن المبادرة تأتي قصد تمكين سكان العاصمة من التعبير عن موقفهم من القضية الفلسطينية، وكبديل عن قرار تُمنع بموجبه المسيرات في العاصمة، صدر في جوان 2001. ويطرح متتبعون بشدّة تأخّر إصدار النصّ القانوني الذي يعدّل القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية الذي أُصدر سنة 1991، والذي تلته تعليمة وقّعها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس سنة 2001، لا سيما بعدما أتاحت المادّة 41 من الدستور الجديد، وذلك رغم إلحاح رئيس الجمهورية لوزرائه التسريع في استصدار كلّ النصوص القانونية التي تضبط ما تضمنه القانون الأسمى في الدّولة، ووعد وزير الداخلية نور الدين بدوي، بإحالة النص القانوني المنظم للاجتماعات العمومية والمظاهرات العمومية خلال الدورة البرلمانية الحالية. بالمقابل يقول الحقوقي عمار خبابة، إنّ التظاهر السلمي جاء في كلمة صريحة وواضحة أكثر من حرية التعبير مثلما كان في الدستور الحالي، إلا أنه كان يمكن تفادي العراقيل الإدارية عن طريق الاكتفاء بجملة  يكفي الإشعار بالتظاهر وأن لا يخلّ بالنظام العام ، بدلا عن وضع الحرية في التظاهر تحت سلطة الوالي، وأكد الناشط السياسي، أنه كثيرا ما يرفض الوالي منح تراخيص التظاهر لأسباب  واهية  تتعلق بالقاعات أو المناسبات والأماكن أو بعناوين غير واضحة لجمعيات وهيئات حقوقية. كما يقول خبابة إن التظاهر السلمي حق المواطن يجب ضمانه وممارسته في إطار قانوني بمجرد الإشعار به السلطات المسؤولة، شريطة ألا يخل بالنظام العام وأن يتحمل المتظاهر نتيجة ما يحدث من تخريب أو فوضى أو مساس بالأشخاص والممتلكات. وراسلت ثلاث شخصيات سياسية والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ يوم الاثنين قصد السماح لها بتنظيم وقفة لنصرة القدس يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 على الساعة الثانية والربع زوالا، وقال أصحاب المراسلة وهم قياديون في جبهة العدالة والتنمية، التي يرأسها عبد الله جاب الله، ميلود قادري، بوجمعة عياد ومحمد بولحية، إن الوالي رفض طلبهم بحجّة منع التظاهرات والتجمعات بالعاصمة بالساحات والميادين ولابد أن تكون التجمعات والتظاهرات داخل القاعات.

حكيمة ذهبي

 

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