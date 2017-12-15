شريط الاخبار
السعودية والامارات يمولان تحالف قوة الساحل لمكافحة الإرهاب! تعليمات صارمة لـ «الأميار» الجدد لتحسين سير المطاعم المدرسية أسعار «الأورو» تلتهب وتقترب من عتبة الـ 21 ألف دينار الشارع يضغط على الحكومة لإلغاء حظر التظاهرات ثانويون وجامعيون يغادرون مقاعد الدراسة للمطالبة بتعميم الأمازيغية أنتربول يطارد عصابات تجارة البشر على حدود الجزائر مصنع لإنتاج دواء مضاد للسرطان يدخل حيز النشاط خلال 2021 وزارة الدفاع تدخل الخط وتحذر الأولياء من لعبة الحوت الأزرق ولد عبّاس يحشد أعضاء اللجنة المركزية ليضمن بقاءه إلى غاية 2019 حنون تدافع عن مقترح حزبها حول ترقية الأمازيغية تدشين مخبر للغات الأجنبية بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة ايجتيا الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد تفجر فرع تلمسان صب 25 مليون سنتيم لفائدة متقاعدي التربية قريبا الجزائر أنفقت قرابة 11 مليار دولار للتسلح خلال السنة الماضية وزارة التجارة تردع التجار المتلاعبين بأكياس الحليب بغلق محلاتهم ومقاضاتهم تلاميذ قاطعوا الدراسة وآخرون صنعوا تيفو داخل ثانوية علي منجلي تفكيك شبكة دولية لتزوير العملة الصعبة وبطاقات إقامة أجنبية في إطار التسهيلات المعلن عنها لفائدة أفراد الجالية 1034 مليار دينار قيمة الضرائب المحصلة سنة 2015 شركة يا تكنولوجيز تطلق خدمة يسير تكوين 100 امرأة للمساهمة مستقبلا في الوساطة وحل النزاعات أسعار النفط تستقر في حدود 65 دولارا للبرميل أونساج تسجل ارتفاعا في نسبة المقاولات بـ 40 بالمائة الجزائر اشترت أكبر شحنة من القمح الأمريكي خلال التسعة أشهر الأخيرة خمسة أقمار اصطناعية جزائرية بينها واحد للاتصالات طمّار يهدّد بفسخ عقود المقاولين "المتقاعسين" عن تجسيد 87 ألف سكن عبر 20 ولاية إيبسن فارما تطلق أول مصنع إفريقي لإنتاج أدوية علاج السرطان افتتاح مصنع سامسونغ لتركيب الهواتف الذكية في الجزائر 190 ألــف مـعاملـة عبر خدمة نظام الدفع الإلكتروني هـذا العام آخر أجل لإيداع ملفات مسح الفوائد لمشاريع أونساج وبكناك في جوان 2018 جبهة التحرير الوطني تفقد البوصلة ! الجزائر تزود مصر بـ 500 ألف طن سنويا من الغاز الأمم المتحدة تعتبر الجزائر شريكا هاما في مكافحة الارهاب تجنيد 25 فرقة لحجز حليب سيليا من المحلات قياديو نقابة سونلغاز يحتجون أمام وزارة العمل ويطالبون برحيل زمالي الجزائر تطلب تعاونًا استخباراتيا افريقيا لصد عودة المقاتلين الأجانب إرهابي يكشف عن دعم مالي من داعش لجماعات إرهابية بالجزائر رونو تعلن حربا على السماسرة وتلغي طلبات على سانديرو وبسامبول الأطباء المقيمون يشلون المؤسسات الاستشفائية مجددا إجراء مسابقة توظيف معلمين وامتحانات الترقية يوم 21 جانفي
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. السعودية والامارات يمولان تحالف قوة الساحل لمكافحة الإرهاب!

الجزائر أبلغت فرنسا رفض المشاركة فيه وأبدت تحفظاتها حوله

السعودية والامارات يمولان تحالف قوة الساحل لمكافحة الإرهاب!

  15 ديسمبر 2017 - 18:43   قرئ 201 مرة   0 تعليق   الحدث
السعودية والامارات يمولان تحالف قوة الساحل لمكافحة الإرهاب!

تحاول السعودية والإمارات العربية المتحدة حشر نفسها في الشأن الافريقي عبر دعم قوة تحالف الساحل للمكافحة الإرهاب، الذي أنشأ برعاية فرنسية، حيث ستمنح الرياض وأبو ظبي للقوة المشكلة من خمس دول إفريقية 130 مليون دولار كدعم، وهو التحالف الذي رفضت الجزائر المشاركة فيه وأبلغت فرنسا موقفها منه، وهي التي ستقود حربها فيه بأموال سعودية إماراتية.

نجحت فرنسا في توفير الدعم المالي والبشري لما يسمى بحربها ضد الإرهاب في الساحل الافريقي، من خلال قوة تحالف الساحل المكون من جيوش دول مالي، موريتانيا، تشاد، النيجر، وبوركينافاسو، التي ستقدم لها كل من السعودية والامارات العربية المتحدة دعما بقيمة 130 مليون دولار، فيما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 58 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ60 مليون دولار، مثلما أعلن عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من باريس، الذي اصطدم خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر برفض مشاركة هذه الأخيرة في هذا التحالف حسب ما نشرته وسائل إعلامية على نطاق واسع وأبلغته موقفها منه، مثلما تمسكت الجزائر بعدم الانخراط في «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» الذي تقوده السعودية أيضا، ويتكون من حوالي 40 دولة. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن «التحالف العسكري الإسلامي» الذي أنشأته بلاده سيقدم الدعم اللوجيستي والمعلومات والتدريب لقوة تحالف الساحل الذي أعلن عن تشكيله الأربعاء في باريس لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا، وهي التصريحات التي ينتظر بعدها الإعلان عن انخراط ما يسمى بالتحالف العسكري الإسلامي في منطقة الساحل، على نطاق واسع، في إطار الصراع السعودي-الإيراني وكبح أي نفوذ لها في افريقيا. تحاول في هذا الصدد فرنسا الحفاظ على وجودها العسكري في دول الساحل الافريقي، ضمن استراتيجية جديدة تقضي بالنأي بجنودها عن ساحات القتال من جهة، وارغام غيرها على تحمل التكاليف المالية للحرب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة من جهة أخرى، وهي الاستراتيجية التي تطبقها عبر جيوش خمسة دول من الساحل الافريقي، أغلبها استفادت من مساعدات مالية عسكرية جزائرية، ومن خلال السعودية والامارات التي ستساهم بـ 130 مليون دولار لدعم هذا التحالف مقابل 58 مليون دولار لحوالي 26 دولة أوربية، وبالرغم من أن هذه الأخيرة مهددة بظاهرة الإرهاب في الساحل أكثر مقارنة بهاتين الدولتين الخليجيتين، إلا أن مساهماتهما تجاوزت مساعدات الدول الأوروبية مجتمعة بأكثر من مرتين. يشار إلى أن الجزائر عبرت في عام 2012 عن رفضها للعمليات العسكرية التي شنتها باريس في شمال مالي، بعد سنوات من جهود الحوار التي قادتها الجزائر بين الفصائل في مالي بمشاركة الحكومة المالية، انتهت بتوقيع اتفاق السلام بين الماليين، وهو الاتفاق الذي دعت فرنسا للإسراع في تجسيده على أرض الواقع.

زين الدين زديغة
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات