الجزائر أبلغت فرنسا رفض المشاركة فيه وأبدت تحفظاتها حوله

السعودية والامارات يمولان تحالف قوة الساحل لمكافحة الإرهاب!

تحاول السعودية والإمارات العربية المتحدة حشر نفسها في الشأن الافريقي عبر دعم قوة تحالف الساحل للمكافحة الإرهاب، الذي أنشأ برعاية فرنسية، حيث ستمنح الرياض وأبو ظبي للقوة المشكلة من خمس دول إفريقية 130 مليون دولار كدعم، وهو التحالف الذي رفضت الجزائر المشاركة فيه وأبلغت فرنسا موقفها منه، وهي التي ستقود حربها فيه بأموال سعودية إماراتية.

نجحت فرنسا في توفير الدعم المالي والبشري لما يسمى بحربها ضد الإرهاب في الساحل الافريقي، من خلال قوة تحالف الساحل المكون من جيوش دول مالي، موريتانيا، تشاد، النيجر، وبوركينافاسو، التي ستقدم لها كل من السعودية والامارات العربية المتحدة دعما بقيمة 130 مليون دولار، فيما وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم نحو 58 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ60 مليون دولار، مثلما أعلن عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من باريس، الذي اصطدم خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر برفض مشاركة هذه الأخيرة في هذا التحالف حسب ما نشرته وسائل إعلامية على نطاق واسع وأبلغته موقفها منه، مثلما تمسكت الجزائر بعدم الانخراط في «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» الذي تقوده السعودية أيضا، ويتكون من حوالي 40 دولة. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن «التحالف العسكري الإسلامي» الذي أنشأته بلاده سيقدم الدعم اللوجيستي والمعلومات والتدريب لقوة تحالف الساحل الذي أعلن عن تشكيله الأربعاء في باريس لمكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا، وهي التصريحات التي ينتظر بعدها الإعلان عن انخراط ما يسمى بالتحالف العسكري الإسلامي في منطقة الساحل، على نطاق واسع، في إطار الصراع السعودي-الإيراني وكبح أي نفوذ لها في افريقيا. تحاول في هذا الصدد فرنسا الحفاظ على وجودها العسكري في دول الساحل الافريقي، ضمن استراتيجية جديدة تقضي بالنأي بجنودها عن ساحات القتال من جهة، وارغام غيرها على تحمل التكاليف المالية للحرب ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة من جهة أخرى، وهي الاستراتيجية التي تطبقها عبر جيوش خمسة دول من الساحل الافريقي، أغلبها استفادت من مساعدات مالية عسكرية جزائرية، ومن خلال السعودية والامارات التي ستساهم بـ 130 مليون دولار لدعم هذا التحالف مقابل 58 مليون دولار لحوالي 26 دولة أوربية، وبالرغم من أن هذه الأخيرة مهددة بظاهرة الإرهاب في الساحل أكثر مقارنة بهاتين الدولتين الخليجيتين، إلا أن مساهماتهما تجاوزت مساعدات الدول الأوروبية مجتمعة بأكثر من مرتين. يشار إلى أن الجزائر عبرت في عام 2012 عن رفضها للعمليات العسكرية التي شنتها باريس في شمال مالي، بعد سنوات من جهود الحوار التي قادتها الجزائر بين الفصائل في مالي بمشاركة الحكومة المالية، انتهت بتوقيع اتفاق السلام بين الماليين، وهو الاتفاق الذي دعت فرنسا للإسراع في تجسيده على أرض الواقع.