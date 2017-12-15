من بينهم 7 عناصر خلال الشهر الجاري

حصار الجيش يرغم 28 إرهابيا على تسليم أنفسهم

تكشف الحصيلة الأمنية التي حققها عناصر الجيش الوطني الشعبي عن مدى تضييق مفارزه عبر الوطن للخناق على خلايا الدعم والإسناد والقضاء على بقايا المجموعات الإرهابية ودكّ معاقلها التقليدية، وكذا إجهاض محاولات تدعيمهم بالأموال والمؤونة، حيث تؤكد بيانات وزارة الدفاع الوطني أن مصالح الأمن نجحت في تضييق الخناق عليهم ما جعل العديد من الإرهابيين يسلمون أنفسهم للمصالح الأمنية.

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن إرهابيا سّلم نفسه صباح 14 ديسمبر للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، ويتعلق الأمر بالمسمى «أ. كداو»، المدعو «أبو موسى»، ووفقا لنفس المصدر فإن الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، مخزن ذخيرة مملوء، قنبلتين يدويتين، ثلاث قذائف هاون، ليضاف إلى مجموع 26 إرهابيا سلموا أنفسهم منذ بداية السنة الجارية، حيث كشفت مختلف بيانات الوزارة عن «استسلام» 27 إرهابيا منهم من التحق بالجماعات الإرهابية سنوات التسعينات بالإضافة إلى عائلات للإرهابيين، وأضاف البيان «إن هذه النتائج المحققة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي على الشريط الحدودي للبلاد، تؤكد على مدى عزم وإصرار قواتنا على الحفاظ على أمن بلادنا وحماية الحدود الوطنية». وتترجم النتائج المحققة قطع قوات الجيش الوطني الشعبي كل منابع التجنيد وطرق إمداد بقايا الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر، من خلال منع كل محاولات الاتصال بين التنظيمات من خلال استهداف عناصر الدعم، حيث سلم العديد من الإرهابيين أنفسهم بعدما انقطعت بهم السبل وفقدان الاتصال من فلول جماعاتهم بالجبال، حيث استطاعت قوات الجيش الوطني الشعبي ومنذ بداية السنة الجارية، إجهاض كل المخططات الإجرامية التي حاول من خلالها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، إعادة نشاطه بالجنوب وكذا تجنيد «جهاديين» جدد من خلال القضاء على بقايا تنظيم دروكدال ومخابئهم، وكذا توقيف عناصر دعم هذه التنظيمات التي تعمل على توصيل المعلومات لمعاقل «الجماعات الجهادية» بقاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي.