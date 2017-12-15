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بعضها مغلق وأخرى تقدم وجبات باردة للتلاميذ في عزّ الشتاء

تعليمات صارمة لـ «الأميار» الجدد لتحسين سير المطاعم المدرسية

  15 ديسمبر 2017 - 18:51   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الحدث
تعليمات صارمة لـ «الأميار» الجدد لتحسين سير المطاعم المدرسية

حرّكت نتائج التحقيقات التي قامت بها وزارة الداخلية على مستوى المدارس الابتدائية مصالح نور الدين بدوي، الذي وجه تعليمات صارمة لـ «الأميار» بفتح المطاعم المدرسية مباشرة بعد تنصيب المجالس الشعبية البلدية، وتقديم وجبات ساخنة، بعدما تبين أن التلاميذ يتناولون وجبات باردة في عز الشتاء، وأن العديد من المطاعم بقية مغلقة إلى اليوم، كما دعت الوزارة البلديات والولايات التي تتمتع بموارد مالية كبيرة، وكذا الأولياء إلى المساهمة في تحسين نوعية الوجبات المقدمة.  

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تحسين ظروف سير المطاعم المدرسية وإعطائها أهمية كبيرة واتباع التوصيات المتعلقة بهذا المجال، حيث طالبت مباشرة بعد تنصيب المجالس الشعبية البلدية، بفتح المطاعم المدرسية وتقديم وجبات ساخنة للتلاميذ المستفيدين من الإطعام المدرسي، وإعادة النظر في المستوى التأهيلي لمستخدمي البلدية الموجهين للتكفل بالإطعام المدرسي، مشددة على ضرورة تمتع المستخدمين بأخلاق حسنة، صحة جيدة، وإثبات صحيفة للسوابق العدلية تسمح بمزاولة مهامهم مع التلاميذ، مشيرة إلى أهمية تعيين عون أوأعوان مكلفين باستلام السلع وتسليمها للمطاعم المدرسية لضمان التموين المنتظم والمستمر لهذه الأخيرة، ويشترط استلام تسجيلاتها المحاسبية المنظم والدقيق، مشددة على ضرورة ضمان المكلف بمتابعة سير المطاعم المدرسية التنسيق المباشر -وبشكل دائم ومنتظم- بين المطاعم المدرسية على مستوى البلديات. من جهة أخرى، وفيما يخص صيانة المدارس الابتدائية، وضمان استمرارية تموينها بالمواد الغذائية، فقد شددت الوزارة على وجوب إعداد النفقات المتعلقة بالتسيير كنفقات اجبارية، موضحة أن الإعانات الموجهة للتكفل بالتغذية المدرسية ستسلم سنويا ابتداء من السنة المالية 2018 مما يمكن الامتثال للإجراءات القائمة والتي يتطلبها تنظيم الصفقات العمومية. من جانب آخر، دعت الوزارة البلديات والولايات التي تتمتع بموارد مالية كبيرة إلى المساهمة في تحسين نوعية الوجبات المقدمة للتلاميذ، مضيفة أن أولياء التلاميذ يمكنهم كذلك المساهمة ماليا أو ماديا في تحسين نوعية الوجبات الغذائية، وفيما يتعلق بقواعد حفظ الصحة، والنظافة في المطاعم المدرسية في جميع مراحل تحضير، نقل وتوزيع الوجبات الغذائية، أمرت الوزارة بمراعاة النظافة في المركبات المهيأة لنقل المواد الغذائية أو عند توزيع الوجبات الغذائية، انطلاقا من المطاعم المركزية إلى المؤسسات التعليمية، واحترام درجات الحرارة النظامية قبل تحميل أو شحن المعلبات في مركبات التبريد، بالإضافة إلى المراقبة الطبية الدورية لمستخدمي المطاعم المدرسية مرفقة بتقرير طبي، ناهيك عن فرض الرقابة على نوعية المواد الغذائية، وكذا طرق حفظها وشروط تخزينها، ونقل وإزالة النفايات.

 نبيل شعبان

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