سونالغاز متهمة باستيراد معدات مصنوعة في اسرائيل

وجه النائب عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف، سؤالا شفويا لوزير الطاقة مصطفى قيطوني، عن استيراد مجمع سونالغاز لمعدات مصنوعة في إسرائيل، تم تركيب بعضها والآخر لم يتم تركيبه بعد.

وقال نص السؤال الذي نشره النائب على صفحته بموقع فياسبوك اليوم السبت، ” رغم الجهود التي تقوم بها مصالح الجمارك لمنع محاولات إغراق السوق الوطنية ببضائع ذات منشأ اسرائيلي إنفلتت بين أيديها معدات مصنوعة في اسرائيل ومكتوب عليه “Made in Israël” تم استيرادها من طرف مجمع سونلغاز لصالح أحد فروعه وهي “الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء والغاز” وقد تم استلامها من طرف شركة “التركيب” (ETTERKIB) بتاريخ 03 أفريل 2017 “.

واضاف النائب أن المعدات “هي الآن موجودة على مستوى أحد فروعها ببلدية بوتليليس بولاية وهران كما يبين المحضر والصور المرفقة، وهي تنتظر تركيب ما تبقى منها”.

وبحسب بن خلاف فإن هذا يحدث هذا في وقت تقاطع فيه فرق رياضية ووفود برلمانية أي تظاهرة تشارك فيها اسرائيل”، وأن الجزائر من أكثر الدول حسما في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني وهي ترفض رفضاً قاطعاً الإعتراف به وهي تقاطع إسرائيل سياسياً واقتصادياً وتمنع دخول السلع ذات المنشأ الإسرائيلي.