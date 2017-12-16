أويحيى يدشن المجمع الغازي "رقان الشمال" بأدرار

أشرف الوزير الأول أحمد أويحي السبت على تدشين المجمع الغازي رقان- الشمال (120 كلم جنوب أدرار) الذي يعد واحدا من المشاريع الغازية التي جرى تطويرها بجنوب غرب البلاد.

و خلال مراسم التدشين تلقى الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوفد وزاري شروحات من طرف القائمين على تسيير هذا المجمع فيما يخص الإنتاج و التطوير و التسويق.

وأكد الوزير الأول ان المركب الغازي رقان شمال الذي تم تدشينه يعد "مكسبا هاما" للاقتصاد الوطني.

و أضاف أويحي انه و رغم الجهود التي تبذلها الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني تبقى الطاقة هي القاطرة الأساسية للاقتصاد الوطني.