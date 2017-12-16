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بعد اعتقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي

جزائريون متخوفون من تكرار سيناريو الخليفة

  16 ديسمبر 2017 - 20:01   قرئ 109 مرة   0 تعليق   الحدث
جزائريون متخوفون من تكرار سيناريو الخليفة

من المنتظر أن تشهد فروع البنك العربي في الجزائر تدفق المئات من الزبائن للاستفسار عن وضعيتهم، بعدما تداولت مختلف وسائل الإعلام العالمية خبر اعتقال الملياردير الفلسطيني الأردني السعودي ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري للاستجواب.

أحدث خبر اعتقال الملياردير الفلسطيني ورئيس مجلس إدارة البنك العربي حالة طوارئ في أوساط المدخرين الصغار والكبار للبنك العربي في الجزائر، بعد تداول خبر اعتقال مديره العام في الرياض ضمن حملة الايادي النظيفة التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان مؤخرا. ومن المنتظر أن تعرف مختلف فروع البنك العربي في الجزائر، تدفق عدد كبير من زبائنها للاستفسار حول مصير أموالهم المدخرة، لا سيما وأن غالبية الجزائريين لم يستفيقوا بعد من فضيحة بنك الخليفة الذين ضيعوا فيه أموالهم، ولم يتمكن الكثير منهم من استرجاعها رغم مرور 15 سنة على هذه القضية التي أثارت الرأي العام الوطني ودفعت الحكومة إلى إعادة النظر في قانون القرض والصرف.  وذكرت وكالة «رويترز»، أن السلطات السعودية أقدمت على احتجاز الملياردير الفلسطيني الأردني السعودي ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري للاستجواب، وذلك خلال زيارة عمل له إلى الرياض، ونقل ذات المصدر عن عائلة المصري أنه قد تم احتجازه بعد وصوله إلى الرياض الأسبوع الماضي ليترأس اجتماع شركة تابعة له. وكان الملياردير الفلسطيني قد ألغى مأدبة عشاء كان من المقرر أن تقام في عُمان الأردنية، بعد عودته من السعودية هذا الأسبوع، حيث كان يفترض أن يحضر فيها عدد من رجال الأعمال، حسب ذات المصدر، أين تلقت قيادة البنك العربي الأربعاء الماضي اتصالا من الملياردير أبلغها فيه أنه لن يستطيع حضور العشاء المقرر، فيما لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق حول الموضوع. وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة مؤخرا ضد «الفساد» أوقفت فيها عشرات الأمراء ومسؤولين كبارا ورجال أعمال بينهم وزراء ومليارديرات.

لطفي العقون
 

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