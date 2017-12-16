نظموا تجمعات عبر مختلف ولايات الوطن

الجزائريــــون يستجيبــــــون لنــــــداء نصــــــــرة القــــــدس

استجاب الجزائريون، أمس، عبر مختلف ولايات الوطن لنداء نصرة القدس، حيث خرج الآلاف من المواطنين ومختلف أطياف المجتمع المدني من أحزاب سياسية وجمعيات محلية، نظموا من خلالها تجمعات عادت بنا إلى زمن المسيرات العفوية، حيث اجتمعوا في قاعات مغلقة منددين بالقرار الأخير لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب القاضي بجعل مدينة القدس عاصمة الكيان الصهيوني. ت

اختارت سلطات ولاية الجزائر بعد أسبوع كامل عن إعلان الرئيس الأمريكي دونل ترامب قراره بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس ودخول الانتفاضة الفلسطينية أسبوعها الثاني، تنظيم وقفة تضامنية بالقاعة البيضاوية في مركب محمد بوضياف بأعالي العاصمة، أرادها عبد القادر زوخ ردا صريحا على دعاة إلغاء حضر تنظيم المسيرات في العاصمة، وقد استجاب المئات من المواطنين لنداء التضامن مع فلسطين.

حج أمس المئات من المواطنين والطلبة إلى القاعة البيضاوية مزودين برايات فلسطينية، سهرت السلطات المحلية لولاية الجزائر على توفيرها قبل يومين ومنحها لكل من لبى دعوة عبد القادر زوخ للوقفة التضامنية المنظمة بالمركب الأولمبي، وفي تجمع ذكرنا بالمسيرات العفوية التي كانت تنظم وتخطط من قبل السلطات العمومية، هبت جمعيات المجتمع المدني التابعة لولاية الجزائر لنصرة القضية الفلسطينية، وقد نقل هؤلاء المتعاطفون بحافلات نقل من مختلف البلديات والمراكز الثقافية ودور الشباب وطلب من موظفي المؤسسات الولائية لولاية الجزائر الحضور بكثافة إلى تجمع مؤطر ، القصد منه سحب البساط من دعاة إلغاء مرسوم حضر المسيرات في العاصمة الذي أقره الرئيس الحالي لحزب طلائع الحريات علي بن فليس، عندما كان يتولى رئاسة الحكومة في 2002 وبمناسبة مسيرة 14 جوان، حيث أصدر مرسوما يمنع تنظيم المسيرات بالعاصمة إلى أجل غير مسمى بسبب المنحى الذي أخذته المسيرات في تلك الفترة، وتداولت شخصيات معروفة لدى الرأي العام على منصة القاعة البيضاوية للتذكير بضرورة نصرة القضية الفلسطينية.

الشيخ علي عية يدعو رؤساء الدول إلى التحرك الجدي لنصرة الفلسطينيين

عرف التجمع الذي نظم بالقاعة البيضاوية عدّة تدخلات، حيث أكد الإمام السابق للمسجد الكبير بالعاصمة علي عية، أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب أعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعد أن تناساها العالم، حيث أحيا القرار الضمائر الميتة لدى الشعب العربي والأمة الإسلامية، حيث وجه كلمة إلى رؤساء الدول العربية داعيا أن تكون هذه الهبة من أجل إلغاء قرار الرئيس الأمريكي هي المنطلق لهم من أجل التفاوض من مركز قوة لنصرة القضية الفلسطينية وتحرير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب العربي والمسلمين لن يتخلوا عن القضية والدليل على ذلك هبة الشعب الجزائري لنصرته داعيا إياهم إلى ضرورة التحرك الجدي لصالح الشعب الفلسطيني.

منسق الوقفة التضامنية محمد الطاهر دلمي يؤكد على نصرة الشعب الفلسطيني

أكد محمد الطاهر دلمي منسق الوقفة التضامنية، أنّ مصالح ولاية الجزائر سخرت كل الظروف لإنجاح هذه التظاهرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن فلسطين لا تقاس لا بالمال ولا الجهد وإنما تقاس بالشهادة والوفاء، حيث كان هذا التجمع رسالة من الجزائر إلى الشعب الفلسطيني تعبيرا منهم عن تضامنهم وعدم خذلناهم من طرف أحفاد الشهداء الأبرار، حيث سيدخل هذا اليوم في التاريخ الذي يؤكد على موقف الشعب والحكومة الجزائرية المتمثل في عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني والجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

مستشار السفارة الفلسطينية بالجزائر يثمّن وقفة الجزائريين

ثمّن مستشار السفير الفلسطيني بالجزائر «بشير أبو حطب» الوقفة التضامنية التي نظمتها مصالح ولاية الجزائر بمشاركة آلاف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، حيث قال إن هذه الهبّة والوقفة ليست جديدة على الشعب والحكومة الجزائرية، وتاريخيا تملك الجزائر بصمة في تاريخ فلسطين سياسيا وعسكريا وثقافيا وكان لها دور كبير في كل مراحل الشعب الفلسطيني، حيث قال إنه عندما تضيق بنا الدنيا نلجأ إلى الجزائر ودائما لها مواقف شجاعة، حيث تقاسمت معنا الألم والدم والنزيف فالجزائر لنا ونحن لها.