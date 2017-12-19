قايد صالح يتفقد وحدات الجيش في تندوف

وصف، الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، الوقت الراهن بالمليء بشتى أشكال التحديات، وحث على مواصلة تطوير القوات المسلحة بما يتوافق مع حفظ أمن واستقرار الجزائر.

عاين الفريق ، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، في ثاني يوم من زيارته لإقليم الناحية العسكرية الثالثة ببشار، وحدات اللواء 48 مشاة ميكانيكية، وتفقد عن كثب ظروف عمل الأفراد ومختلف المرافق الإدارية والتدريبية والبيداغوجية، خاصة قاعات أجهزة المحاكاة المزودة بأحدث التقنيات، وقال في كلمة توجيهية بمقر القطاع العملياتي جنوب تندوف، بثت إلى جميع الوحدات عن طريق تقنية التحاضر عن بعد "إنه مطلوب منكم، والجزائر تعيش على مدار السنة محطاتها التاريخية المتعددة والمتراصة، بأن تدركوا جيدا، بأنه لا يمكن لأي جزائري مخلص لتاريخ وطنه، أن يغيب عن باله لحظة واحدة، وصية الشهداء الخالدة بخلودهم "إذا كتبت لنا الشهادة فدافعوا عن ذاكرتنا"، وأضاف "إننا ندرك في الجيش الوطني الشعبي، المعاني العميقة لهذه الوصية، ونعي جيدا رمزيتها وأبعادها الحقيقية، ونعمل جادين وبإخلاص شديد، وبوفاء وأمانة وصدق، على أن نثبت على العهد، ونلتزم بالوعد، فالدفاع عن ذاكرة الشهداء تعني بالنسبة لنا، بالإضافة إلى حفظهم في العقول والقلوب، مواصلة جهد تطوير قدرات قواتنا المسلحة بما يتوافق مع حسن أداء مهمة حفظ الجزائر من أي مكروه، في هذا الزمن المليء بشتى أشكال التحديات، فالجزائر المستقلة محفوظة السيادة ودائمة العزة والهيبة، هي صلب وصية الشهداء، فدرب الوفاء لهذه الوصية يمر، بل يصب حتما وأساسا، بالنسبة للجيش، في مصب واحد ووحيد، هو الجزائر القوية المقتدرة المعتزة بتاريخها والواثقة بمستقبلها الواعد".

كما حث نائب وزير الدفاع الوطني الأفراد العسكريين على بذل قصارى الجهود في أداء المهام النبيلة المخولة لهم، كل في مجال اختصاصه وحدود مسؤولياته، خدمة للجزائر وذودا عن سيادتها وأمنها واستقرارها، وعبر قائلا "فبكم ومعكم ومع كافة القدرات البشرية للجيش الوطني الشعبي، سنواصل، مشوار شق طريق الإصرار على أن نبقى دوما متوافقين مع نظرة الشهداء ومع رؤيتهم البعيدة الثاقبة والمدركة للصواب، ومع آمالهم في أن دماءهم الطاهرة التي ارتوى بها تراب الجزائر، ستبقى دائما وأبدا مشتلة راسخة الجذور، تورق في قلوب الأجيال إرادة عازمة لا تلين، على توطين النفوس والنيات على الاقتداء بالأسلاف وجعل مبادئهم وقيمهم أسوة حسنة يهتدون بهديها ويسيرون على منوالها".