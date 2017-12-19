أويحيى يستقبل وزير الشؤون الخارجية القطري

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة قطر الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و جرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

عقب المحادثات التي جمعته أمس الاثنين بمساهل عبر رئيس الدبلوماسية القطري عن إرادة بلده في تعزيز وتدعيم التعاون مع الجزائر في كافة القطاعات لاسيما في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.

كما أعلن بالمناسبة أنه "سيتم قريبا التدشين الرسمي لمصنع الحديد والصلب بمنطقة بلارة بولاية جيجل الذي يعد ثمرة الشراكة بين البلدين".