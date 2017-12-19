حجز أزيد من 12 كلغ من الكيف المعالج غرب الوطن

تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال ال 48 ساعة الأخيرة من حجز 12 كلغ و250 غرام من مادة الكيف المعالج من خلال عملتين متفرقتين بغرب الوطن حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

ففي ولاية سيدي بلعباس وخلال دورية أمنية بالطريق السيار شرق û غرب على مستوى محول بلدية سيدي علي بوسيدي أوقف عناصر مفرزة أمن الطرقات للدرك الوطني 4 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 27 و49 سنة كانوا على متن مركبة وبحوزتهم 6 كلغ و750 غرام من مادة الكيف المعالج.

ومن جهة أخرى وخلال دورية أمنية على مستوى أعالي بلدة سلام التابعة لبلدية باب العسة (تلمسان) ضبط عناصر الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية الولائية كيس بلاستيكي يحتوي على 5ر5 كلغ من نفس الصنف من المخدرات التي تركها أحد المهربين بما في ذلك الدراجة النارية التي كان يمتطيها ويستعملها في نقل هذه "السموم".

يذكر أن مصالح الدرك الوطني قد فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات هاتين القضيتين، وفق ما أشار اليه نفس المصدر.