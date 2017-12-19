مقاربتها تدعو لتحمّل الأوروبيين مسؤولياتهم في ليبيا ومالي والنيجر

تحرّك جزائري لإفشال خطة بروكسل لإقامة مراكز توطين المهاجرين بشمال إفريقيا

سعي جزائري لإعادة المهاجرين إلي أوطانهم بالاتفاق مع دولهم

تقود الجزائر مساعي حثيثة من أجل تجسيد مقاربتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسّط، حيث ترفض أن تتحوّل أراضيها إلى مركز لتوطين المهاجرين مثلما تسعى إليه أوروبا، وتقود مباحثات مع دول متضرّرة من السياسات الأوروبية في إفريقيا، من أجل تحمّل مسؤولياتها المادية والمعنوية.

تواصل الجزائر مجهوداتها في التنسيق مع دول إفريقية مصدّرة للمهاجرين غير الشرعيين، قصد إعادتهم إلى بلدانهم ووقف تدفّق مزيد منهم إلى الضفة الشمالية، لمواجهة مساعي دول أوروبية، لا سيما بروكسل، التي تبنّت مقاربة تحويل الأراضي الجزائرية إلى مركز لتوطين المهاجرين الأفارقة.

والتقى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مع نظيره النيجيري محمد بازوم، من أجل وقف التخطيطات الأوروبية التي تقودها بروكسل، وتهدف إلى إقامة مراكز لتوطين اللاجئين بمنطقة شمال إفريقيا، لا سيما النيجر وليبيا، وتقضي الخطة بأن يتم إجلاء المهاجرين من ليبيا إلى دولتي تشاد والنيجر، ومنها يتم إعادة توزيعهم في دول الاتحاد الأوروبي.

في السياق، ذكر بيان لوزارة الداخلية أن الزيارة التي قادت الوزير بدوي إلى النيجر، سمحت بـ تقييم العلاقات الثنائية من خلال تثمين الدور الإيجابي الذي تقوم به اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية وكذا سبل تكثيف التعاون والتنسيق بينهما لا سيما في المجال الأمني وتنمية المناطق الحدودية لمكافحة الجماعات الإرهابية، الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وكل أنواع الجريمة العابرة للحدود . وأضاف المصدر ذاته أنه في هذا الإطار سيتمّ العمل على مواجهة هذه الظواهر بقوة القانون من أجل المحافظة على أمن واستقرار الدولتين .

ويعيش آلاف النيجريين في الجزائر، بعدما فرّوا من الأوضاع الأمنية والجفاف الذي يضرب بلادهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، وقد بدأ ترحيلهم إلى النيجر في العام 2015 بموجب اتفاق بين البلدين. وتتوخّى الحكومة الجزائرية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحدودها، وبالمقابل تلتزم اللجنة الوطنية المكلفة بملف الهجرة غير الشرعية بإجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل النساء والأطفال في الأراضي الجزائرية لغايات إجرامية. وحسب أرقام الهلال الأحمر الجزائري، فقد رحّلت السلطات من العام 2014 حتى 2016 نحو 18 ألفا و640 نيجري.

وترفض الجزائر مقاربة أوروبية طرحتها بروكسل، لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، تقوم على تجميع المهاجرين شمال القارة الإفريقية ومنعهم من تخطي الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وتقديم مساعدات مالية للدول التي تحتضنهم. وصرّح الوزير الأول أحمد أويحيى، خلال القمة الإفريقية-الأوروبية، المنعقدة مؤخرا في أبيدجان، بأن المهاجرين لا يتحمّلون مسؤولية ما يحصل لهم، في تحميل مباشر منه المسؤولية لفرنسا، التي قادت حربا عسكرية في ليبيا ومالي.