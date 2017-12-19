توجّه جديد في العلاقات الجزائرية - السعودية

الرياض تعتبر الجزائر قدوة في الدفاع عن الدين والوطن

أرّخت زيارة مجلس الشورى السعودي إلى الجزائر، التي جاءت في سياق تغييرات عميقة تعيشها المملكة على المستوى الداخلي، لتوجّه جديد في العلاقات الجزائرية -السعودية، بعدما اعتبرت الأخيرة الجزائر قدوة فيما يتعلّق بالدفاع عن الدين والوطن .

أبانت المملكة العربية السعودية، عن خطاب مغاير لذلك الذي اعتادت عليه تجاه الجزائر، بالموازاة مع توجّه جديد تعيشه الرياض أسّس للانفتاح ومحاربة الفكر المتطرّف.

وأعرب رئيس مجلس الشورى السعودي، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي التقى رئيس مجلس الأمّة، عبد القادر بن صالح، ظهر أمس، عن إعجاب المملكة بما قامت به الجزائر في سبيل الدفاع عن الوطن الدين، وقال المسؤول السعودي إن: الجزائر قدوة فيما يتعلق بالدفاع عن الوطن والدين ، ونوّه رئيس مجلس الشورى السعودي، بالدّور الذي لعبته الجزائر من أجل إقناع العالم بأنّ الإرهاب ظاهرة عالمية، وذلك دون أن تتلقّى أيّ مساعدات من أيّ طرف أو أحد. واتفق رئيس مجلس الأمة مع نظيره السعودي، على الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك انطلاقا من دعم عمل مجموعة الأخوة الجزائرية - السعودية، بما يعزز التعاون بين البلدين خدمة للشعبين وتوسيعه إلى مجالات أخرى وفقا لإرادة قيادتي البلدين. واستعرض الطرفان الراهن العربي والإسلامي، والتحديات التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية، على ضوء التطورات الأخيرة والتهديدات التي تحدق بهما، وأكدا على ضرورة الرفع من مستوى تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية خاصة فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية المشتركة.

على الصعيد الأمني، شدد الطرفان على ضرورة مكافحة الإرهاب على جميع المحاور، حيث عرض عبد القادر بن صالح تجربة الجزائر في هذا المجال، مبرزا سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي مكنت من عودة واستتباب الأمن ومباشرة البرامج التنموية وسمحت بالاستجابة لمتطلبات المواطنين.

وتسعى المملكة في سياق التغييرات العميقة التي تشهدها داخليا، إلى تحسين علاقاتها الخارجية، لا سيما مع بلدان شقيقة كانت تعرف تشنجات بين الحين والآخر، وتميزت العلاقات بين الرياض والجزائر طيلة الثلاث سنوات الأخيرة بتوتر ملحوظ بسبب الاختلاف إزاء قضايا العالم العربي.