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التحقيقات مع خلايا الدعم والإسناد المفككة مكنت من توجيه ضربات قوية

الجيش يدمر 383 كازمة ويوقف 193 عنصر دعم خلال 2017

  19 ديسمبر 2017 - 20:57   قرئ 52 مرة   0 تعليق   الحدث
الجيش يدمر 383 كازمة ويوقف 193 عنصر دعم خلال 2017

مكنت الحرب التي أطلقتها مصالح الأمن ضد شبكات الدعم وإسناد الجماعات الإرهابية المكلفة بجمع الأموال والمؤونة والأدوية وتجنيد عناصر جديدة عبر مختلف ولايات الوطن من وضع حد لتهديداتها، استكمالا للحصار المفروض على الإرهابيين المختبئين في الجبال وبالمدن، وقطع طرق الإمداد والتموين عليهم، من خلال تحييد عشرات من الإرهابيين واكتشاف وتدمير 383  كازمة  يتخذونها كمخابئ عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال جمع المعلومات من 193 عنصر دعم تم توقيفهم منذ مطلع السنة الجارية.

 

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية أمس، من تدمير 383 مخبأ للإرهابيين وتوقيف 193 عنصر دعم، حيث أكدت مصادر  المحور اليومي  أن المعلومات التي تحصل عليها المحققون من عناصر الدعم الموقوفة ساهمت بشكل كبير في تتبع تحرك بقايا الجماعات الإرهابية، خاصة على مستوى الوسط، وهو ما تترجمه العمليات الناجحة الأخيرة بكل من تيبازة والبويرة، حيث فعلت مختلف مصالح الأمن الجانب الاستعلاماتي في المدن والأحياء لتوقيف عناصر الدعم، وترجمت الإجراءات المتخذة في إطار مضاعفة الخناق والحصار المفروض على الإرهابيين بالجبال والمدن، إلى تفكيك عشرات من هذه الشبكات وتوقيف عناصرها، لتوجه بذلك مختلف مصالح الأمن ضربات قاصمة لهذه الشبكات التي كانت توفر الأموال والمعلومات وكذا المؤونة وشرائح الهاتف للجماعات الإرهابية، وقد تركز نشاط جماعات الدعم والإسناد في بعض الولايات التي كان سائدا فيها النشاط الإرهابي في العشرية السوداء، على غرار المعاقل التقليدية لما كان يسمى الجماعة السلفية للدعوة والقتال ببومرداس والبليدة وتيزي وزو في الوسط، إضافة إلى ولايات برج بوعريريج، جيجل، سكيكدة، باتنة وتبسة في الشرق، وكذا وهران وسيدي بلعباس وغليزان بدرجة أقل، حيث تشهد هذه المناطق نشاطا محدودا للإرهاب منذ سنوات، إضافة إلى الحد من التواصل مع قيادات القاعدة في الخارج. من جهة أخرى، تكشف الحصيلة الأمنية التي حققها عناصر الجيش الوطني الشعبي عن مدى تضييق مفارزها عبر الوطن الخناق على خلايا الدعم والإسناد، والقضاء على بقايا المجموعات الإرهابية ودك معاقلها التقليدية، وكذا إجهاض محاولات تدعيمها بالأموال والمؤونة، حيث تؤكد بيانات وزارة الدفاع الوطني أن مصالح الأمن نجحت في تضييق الخناق عليها، مما جعل 29 إرهابيا يسلمون أنفسهم للمصالح الأمنية.

أسامة سبع

 

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