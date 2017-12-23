128 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ترفض «تهويد القدس»

العالــــــم يعــــــزل الإدارة الأمريكيــــــة وينتصــــــر للفلسطينــــــــــــــــــيين

أبانت جلسة التصويت على القرار الأمريكي القاضي بـبتهويد القدس»، عن تخندق تسع دول «مجهولة» ضمن مساعي الكيان الصهيوني مدعوما بأمريكا في احتلال فلسطين، في الوقت الذي تلقّت إدارة ترامب صفعة دولية أسقطت حظوظها في استكمال دورها كوسيط راعٍ للسلام في منطقة الشرق الأوسط، في صورة عرّت الدور الأمريكي عن حقيقته والدّول التي يتلقّى دعما منها.

رفض المنتظم الدّولي، في اجتماع تاريخي للجمعية العامة للأمم المتّحدة، الخميس، اعتبار مدينة القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي، وتبنّت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جلسة طارئة، مشروع القرار العربي-الإسلامي، الذي يرفض أيّ إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، وعارضت القرار العربي تسع دول، لم تشكّل المفاجأة منها سوى دولة الطوغو الواقعة غرب القارة الإفريقية. وانتصرت كبريات الدّول العظمى للفلسطينيين، متحدّية إدارة دونالد ترامب، فوجدت أمريكا نفسها معزولة لأوّل مرة، على المستوى الدّولي، لكنّ الحدث كان فرصة لإفراز خارطة تموقع سياسي عالمي تجاه القضية الفلسطينية، أعقد القضايا التحررية عبر العالم، التي مازالت تواجه قوى الاحتلال. وأظهرت دول البلقان، التي تعتبر أكبر منطقة أوروبية ذات النزاعات، رفضها لضغوطات الإدارة الأمريكية، حيث صوّتت دول المنطقة (ألبانيا، بلغاريا، الجبل الأسود، رومانيا، سلوفينيا، صربيا، كرواتيا، كوسوفو ومقدونيا)، لصالح القرار العربي إلى جانب الدّول العربية والمسلمة. وسجّلت دولة البوسنة الاستثناء، المثير للانتباه من بين الدول الإسلامية، بامتناعها عن التصويت، وهي الدّولة التي لها علاقات وثيقة مع أمريكا والكيان الإسرائيلي، الذي اعتبر انحيازها لصالحه «انتصارا سياسيا في جلسة الخميس»، ليتلقّى المسلمون طعنة من دولة شقيقة لطالما قدّموا لها مؤازرة كبيرة خلال حرب البوسنة والهرسك، خاصة عبر «الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك»، التي تأسست في العام 1992 بالسعودية، وقدّمت العون لمسلمي البوسنة والهرسك المتضررين من الحرب. وأظهر اليوم التاريخي للقضية الفلسطينية، الدّور الإسرائيلي في إفريقيا، فرضخت دولة إفريقية لأوّل مرّة لمساعي «تهويد القدس»، وصوّتت دولة الطوغو، ضدّ القرار العربي. هذه الدّولة التي لا يحتاج الأمر بخصوصها إلى تفسيرات كثيرة، فهي التي سعت قبل شهرين، من أجل انعقاد قمّة إفريقية - إسرائيلية بعاصمتها وحاولت أن تكون شهر أكتوبر الماضي، بالعاصمة لومي، وذلك بعدما نجح الكيان الصهيوني في تجديد علاقاته مع دول غرب إفريقيا واختراق دول شمال القارة السمراء، تحت شعار «إسرائيل تعود إلى إفريقيا وإفريقيا تعود إلى إسرائيل»، في سياق مخطط قيام دولة إسرائيل الكبرى، إلى جانب دولة الطوغو التي اصطفّت إلى جانب إسرائيل، سجّلت دول افريقية أخرى امتناعها عن التصويت، على غرار البنين، مالاوي، أوغندا، رواندا وليسوتو.