منظمو الثلاثية يمنعون الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية من المشاركة في اللقاء

أعلن حبيب يوسفي صباح اليوم السبت أن منظمي لقاء الثلاثية في مقر المركزية النقابية "دار الشعب" رفضوا دخوله بصفته رئيسا شرفيا للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وممثلا عنها

وأكد يوسفي، أن المنظمين منعوه من المشاركة معللين سلوكهم بعدم وجود الملف المتعلق بمشاركة الكنفدرالية في اللقاء. وأضاف أنه منذ مدة لا تقل عن الساعة وهو في انتظار الدخول لكن المنظمين متمسكين برفض مشاركة الكنفدرالية

ويشار أن الكنفدرالية الممنوعة من المشاركة اليوم، هي أقدم منظمات أرباب العمل في الجزائر ولم يسبق وأن تغيبت عن أي لقاء جمع بين أطراف الثلاثية، الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، حيث شاركت منذ اللقاء الأول للثلاثية، وتنظم الثلاثية اليوم السبت في مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دار الشعب، و هو المقر الذي يحتضن هذا اللقاء لأول مرة