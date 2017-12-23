كشف وتدمير مخبأ آخر للإرهابيين بسكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، بمنطقة بولحشيش ببلدية عين القشرة، مخبأ آخر للإرهابيين يحتوي على كمية معتبرة من المواد الغذائية وأغراض أخرى، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، بالوادي، ثلاث شاحنات محملة بـ22316 وحدة من مختلف المشروبات، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان مهربين وحجز 2,5 كليوغرام من الكيف المعالج و490 قرصا مهلوسا، كما تم حجز شاحنة مُحملة بـ7,5 طن من المواد الغذائية، وسيارة رباعية الدفع و2000 لتر من الوقود ببرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 11 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وبرج باجي مختار وغليزان.