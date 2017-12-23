أويحيى يعلن عن مخطط للخروج من الأزمة الاقتصادية

خوصصة جزئية للمؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة

فتح رأسمالها أمام الخواص الجزائريين لإنقاذها من الإفلاس قررت الحكومة العودة إلى مسار الخوصصة، بتخليها التدريجي عن الشركات العمومية الصغيرة والمتوسطة غير المجدية اقتصاديا، عبر فتح رأسمالها أمام الخواص لإنقاذها من الإفلاس والرفع من مردوديتها، في إطار إجراء يهدف إلى الدفع بعجلة التنمية ضمن إجراءات كشفت أمس، بمناسبة انعقاد أشغال الثلاثية التي حملت طابعا اقتصاديا محضا هذه المرة.

أماط الوزير الأول أحمد أويحي اللثام أمس، عن إجراءات الحكومة للحد من الأزمة الاقتصادية في العام 2018 الذي ميزه طابع براغماتي بحت، ليخرس بذلك كل الألسنة التي اتهمته بالسعي لخوصصة الشركات العمومية، وكعادته راوغ صاحب نظرية «الوطنية الاقتصادية» جميع المحللين، وكشف عن برنامج الخوصصة الذي لن يمس القطاعات الكبرى والاستراتيجية للبلاد، كالمحروقات وغيرها، بل سيمس تلك الشركات العاجزة التي ألفت الاعتماد على دعم ومساعدات الدولة دون تقديم مردودية اقتصادية، فأويحيى الذي يقف وراء برنامج الاستثمار الأجنبي بنمط 51/49 بالمائة، خرج بنمط جديد يتمثل في الشراكة بين القطاع العام والخاص، عبر خوصصة جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أي بشراء أسهم منها. وأوضح أويحيى أنه سيتم العمل على تسهيل فتح رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية في إطار التشريع المعمول به، وأضاف خلال اجتماع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي عقد بمقر هذا الأخير في العاصمة، أن الحكومة ستقدم كل دعمها لكل استثمار جديد يشرك المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة أو مختلطة، مشيرا في إطار خطة العمل للحد من تبعات تراجع أسعار النفط إلى أقل من النصف على الاقتصاد الوطني، إلى أن الحكومة ستستقبل بعناية كل استعداد للمؤسسات المحلية للالتزام بتمويل وإنجاز وتسيير المنشآت العمومية التي ستبادر الدولة بورشاتها، حيث قال «ستشجع الحكومة كل مؤسسة اقتصادية قد تبدي اهتمامها بخدمات المرفق العام بالامتياز على المستوى المحلي».

تطهير ديون المؤسسات العمومية

أكد الوزير الأول أن القروض التي تعاقدت عليها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار التمويل غير التقليدي من شأنها أن تسمح للدولة باختتام هذه السنة المالية دون صعوبات أساسية، وأوضح أن هذه القروض قد مكنت الدولة من تسوية نحو 270 مليار دينار من الديون المستحقة للمؤسسات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية إثر تنفيذ عقود عمومية، مشيرا في هذا السياق إلى أن عملية التسوية ستتواصل إلى غاية تطهير كل الوضعيات العالقة. من جهة أخرى، أبرز أويحي أن الحكومة اتخذت التدابير الضرورية لتسوية كل الوضعيات التي ما زالت عالقة مع البنوك، وهذا ما سمح بضخ أزيد من 1000 مليار دينار من السيولة الإضافية في البنوك العمومية التي أصبحت هكذا تتوفر على موارد ملحوظة لتمويل الاستثمار.

لا مساس باحتياطي الصرف

لدى تطرقه إلى احتياطات الصرف التي انخفضت إلى 98 مليار دولار مع نهاية شهر نوفمبر 2017، أكد أويحيى أن الحفاظ عليها يحظى بجهد متواصل أكثر فأكثر، وأضاف أن قانون المالية 2018 ينطوي على تدابير تعريفية واعدة في إطار هذا الحفاظ، عن طريق رسوم جمركية ورسوم داخلية على منتجات استهلاكية مختلفة، إضافة إلى تعليق إداري مؤقت لاستيراد الكثير من المنتجات المصنعة محليا مع بداية 2018.

إسناد الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية

أكد أحمد أويحيى أن الحكومة أصدرت تعليمات تقضي بتسخير جميع الطلبات العمومية للمؤسسات المحلية ما عدا في حال الاستثناء، وأكد أن مؤسسة سوناطراك قامت مؤخرا بإسناد صفقات تقدر قيمتها بأزيد من 400 مليون دولار لمؤسسات جزائرية، في حين أن هذه العقود كانت موجهة لمناقصات دولية.

تسليم المناطق الصناعية نهاية 2018

أبرز الوزير الأول أن مسار إنجاز 50 منطقة صناعية قد انطلق عبر كامل مناطق البلاد تحت المسؤولية المباشرة للولاة، مع الإشارة إلى أنّ الكثير من هذه المناطق الصناعية سيتم تسليمها في نهاية سنة 2018، مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي للاستثمار.

المؤسسات العمومية الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية

أشار الوزير الأول إلى أن مجلس مساهمات الدولة قد أكد من جديد استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي ستمارس عليها الإدارات المعنية مجرد الإشراف، وأكد في هذا الخصوص أنه «سيتم قريبا تعميق هذه المسألة خلال لقاء ستعقده الحكومة مع مسؤولي المجمعات الاقتصادية العمومية».

قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد مفتوحة

بالنسبة لقائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد التي ضمت 900 منتج، قال أويحي إنها ستبقى مفتوحة، وكلما تمت تغطية السوق بمنتجات معنية أضيفت للقائمة، وهو الأمر الذي لا يتناقض مع التزاماتنا تجاه الاقتصاد الدولي وشركائنا الآخرين، لأن الاتفاقات تعطي لكل دولة حق تطبيق بعض الإجراءات الاستثنائية في الظروف الصعبة، وحذر من استمرار استنزاف احتياطي الصرف بين 20 و25 مليار سنتيم، إذا لم يعش الجزائريون في مستوى مداخيل البلاد، حيث سيتم التوجه إلى الاستدانة من الخارج في غضون 4 سنوات، ودعا إلى قبول الوضع الراهن لأنه ليس خيارا، في إشارة منه إلى منع استيراد كثير من المنتجات على غرار الأجبان الفرنسية، وعرج أيضا على المنافسة حيث قال إن الشركات الجزائرية لا تستطيع مواجهة نظيراتها الأجنبية.

الدولة لن تتخلى عن الشركات العمومية

في رده على سؤال حول تخلي الدولة عن الشركات العمومية بعد فتح رأسمالها أمام الخواص، أكد أويحي أنها ثروة وطنية مثل نظيراتها الخاصة، ونريد أن تتطور لتقديم المزيد من المردودية.

شكيب خليل حر في تعليقاته

عن الانتقادات التي تعرض لها مؤخرا أحمد أويحيى من طرف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، قال الوزير الأول إن هذا الأخير حر في تعليقاته، وأضاف «بلغوا سلامي له»، وأردف قائلا إن إفلاس الجزائر الذي تحدث عنه سيحدده المستقبل.

زين الدين زديغة