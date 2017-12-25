شلل في البلديات بسبب اضراب العمال الأربعاء القادم

قرّرت الفيديرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية “السنابب” الدخول في إضراب وطني بعد غد الأربعاء.

وحسب الاشعار فإن الإضراب سيكون ليوم واحد على مختلف بلديات الوطن، والذي سيتبع بمسيرة إحتجاجية وطنية في 17 جانفي القادم.

وأوضحت الفيديرالية في إشعارها للإضراب، أن قرار دخولها في حركة إحتجاجية ليوم واحد، تقرّر في إجتماعها التنسيقي مع مختلف أعضاء المكتب الفيدرالي.

وممثلي الولايات المشاركين في القطاع بمقر دار النقابات بالعاصمة.

قصد التنديد بمماطلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا وزارة العمل والضمان الإجتماعي في تسوية وضعيتهم